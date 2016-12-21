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ДЭК хочет расторгнуть договор с "Примтеплоэнерго" из-за долгов

21 Декабря 2016, 13:55 | Приморье

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) готовится к расторжению договора энергоснабжения c крупнейшей организацией края КГУП «Примтеплоэнерго». На сегодняшний день КГУП является крупнейшим должником, его задолженность за поставленные ресурсы составляет более 442,5 млн рублей.

«Такой размер обязательств конечного потребителя не позволит ПАО «ДЭК» своевременно рассчитаться с генераторами электроэнергии, что приведет к дестабилизации всего энергорынка. Несмотря на ограничительные санкции, введенные 12 декабря в адрес девяти административных объектов КГУП, с их стороны не последовало никаких шагов по минимизации объема задолженности, накопленной еще в прошедшем отопительном сезоне», - отмечает энергокомпания.

Трудовой коллектив «Примтеплоэнерго» уже обратился с письмом к главе региона с просьбой уволить гендиректора Алену ГРИГОРЬЕВУ «в связи с утратой доверия». В обращении трудового коллектива подчеркивается, что данные два года назад обещания по финансовому оздоровлению, развитию и модернизации предприятия не выполнены, а вместо этого выросли долги перед поставщиками.

Досье "Дальневосточного капитала": КГУП «Примтеплоэнерго» - крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю. В ее состав входит семь филиалов, занимающих практически всю территорию региона. Предприятие эксплуатирует порядка 500 котельных.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Примтеплоэнерго  ДЭК 



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