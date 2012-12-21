В Приморском крае компания "Дальстам" расселила в Посьете молодь трепанга

В Приморском крае компания «Дальстам» помогла порту Посьет выполнить свои обязательства по компенсации экологического ущерба. Она стала подрядчиком предприятия и по договору с портовым предприятиям расселила в акватории залива Петра Великого более 1 200 млн молоди трепанга. Таким образом, хозяйство марикультуры спасло портовиков от крупного штрафа.

Как рассказал «ЗР» руководитель компании «Дальстам» Владимир ЩЕТИНИН, это контракт стал для них полной неожиданностью. «Мы подавали документы на портовый тендер, но нам отказали. В то же время, в этом году мы применили новую технологию выращивания молоди трепанга в открытых бассейнах в бухте Воевода на острове Русском. Несмотря на то, что наше хозяйство имеет не очень большую историю, нам удалось получить несколько миллионов особей молоди трепанга. Мы планировали весной расселить их на своих участках либо реализовать на рынке, когда поступило предложение от порта. Почти неделю проходил сбор молоди, ведь по условиям необходимо было предоставить среднюю навеску 0, 3 грамма. Тем не менее, мы набрали необходимый объем, он был взвешен и заактирован. Расселение проходило несколько дней, а чтобы трепанг прижился, он расселялся в водорослях анфельции. Это вид выпуска самый эффективный. Выпуск молоди контролировали сотрудники морского заповедника, представители ТИНРО - Центра, актировали представители Россрыболовства. Никаких претензий у контролирующих структур не возникло, - заявил Владимир ЩЕТИНИН.

Газета "Золотой Рог".