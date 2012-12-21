В Приморье стоит брошенным крупный сельхозучасток

В Приморье крупный сельскохозяйственный участок, несмотря на то что имеет владельца, несколько лет не используются по целевому назначению и стоит брошенными. Площадь участка превышает 5 тысяч гектаров.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в окрестностях села Горбатовка Михайловского района обнаружен крупный сельхозучасток, несколько лет не используемый по целевому назначению.

Земельный участок, согласно целевого назначения, предназначен для выращивания сельскохозяйственной продукции, однако несмотря на это участок зарос многолетними сорными растениями и двевесно-кустарниковой растительностью, что свидетельствует о его неиспользовании минимум в течение 5 – 10 лет. У участка есть собственник, которым является коммерческая фирма.

На территории неиспользуемого сельхозучастка можно без труда разместить три города, равных по площади городу Фокино. Причём, не исключено, что коммерческая компания приобрела этот участок не для сельскохозяйственного производства, а с целью его дальнейшей перепродажи при росте цен на землю, в том числе и для коттеджного строительства.

По выявленным фактам невыполнения обязанностей по рекультивации земель, проведению обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв на территории Михайловского района, возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное разбирательство, сообщили "ЗР" в пресс-службе ведомства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.