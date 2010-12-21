Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские предприниматели не торопятся менять формы расчетов через доллар
ММВБ объявила о начале торгов парой рубль-юань. Однако революционное предложение об осуществлении сделок валютной парой напрямую, минуя кросс-курс доллара, оживления в рядах крупного приморского бизнеса не вызвало. Расчеты с заводами КНР ведутся в долларах, к тому же львиная дола товаров в торговые сети ДВ региона идет не напрямую, а через Москву.
«ЗР» задал вопрос: «Рассматривали ли вы расчеты парой рубль-юань в качестве перспективного инструмента?» представителям крупного и малого бизнеса. Самым распространенным ответом среди первых стал: «Без комментариев. Новые схемы не проработаны. Банковские структуры будут активно предлагать этот финансовый инструмент, аргументируя тем, что биржевая котировка удешевит стоимость юаня. Но брендовая продукция идет через московских дистрибьюторов. Они могут с пользой для себя поговорить на тему «Увеличение доли рубля и юаня во внешнеторговом обороте». Где приморские компании в этой схеме?» Представителям малого бизнеса, закупающим товар напрямую, была непонятна сама постановка вопроса: «Я рассчитываюсь наличными, в долларах. Услугами банков в КНР не пользуюсь, не устраивает процент за обналичку. Проще мешок денег привезти».
По мнению финансового директора компании DNS Юрия КАПЦОВА, впереди паровоза бежать не следует: «Пока нас устраивают устоявшиеся формы расчетов через доллар. Возможно, в будущем какие-то партнеры захотят перейти на юани, но сказать точно, как скоро это произойдет, не возьмусь. Нам бы не хотелось тестировать все сбои системы на личном опыте. Подождем».
Готовность ждать и вообще прохладное отношение к фанфарам по поводу начала торгов объясняется особенностями устойчивой бизнес-схемы приморских торговых сетей. Проще всего ситуацию рассмотреть на примере группы компаний «В-Лазер». В информационном листе для потенциальных партнеров компании перечислены бренды, с которыми работает «В-Лазер». Под наименованием каждого из брендов стоят две графы «сфера деятельности: производство и продажа бытовой техники» и «адрес: г. Москва, такой-то переулок...» Да, фабрики стоят в Южном Китае, и что?
Проблема урегулирования курса юаня к рублю с китайскими банками активно обсуждалась последние пять лет на уровне самих банков и десять лет на уровне правительства. Сначала в китайскую зону эксперимента вошли 400 компаний из Шанхая, Дунгуаня, Шэньчжэня, Чжухая и Гуанчжоу. Счета в вышеперечисленных городах открывались московскими банками. Чуть позже правительство КНР разрешило вести расчеты в рублях приграничным районам, пионерами стали Суйфэньхэ и Хэйхэ. Корреспондентские счета в представительствах банков в Суйфэньхэ и Хэйхэ открывались русскими предпринимателями, имеющими бизнес в КНР и желающими вывести юаневую выручку на родину. Для китайских предпринимателей, имеющих бизнес в России, актуален обратный процесс. С появлением межправительственной договоренности это стало возможно не только в приграничье. Так, китайские бизнесмены с юга, не вошедшие в экспериментальные города (в том числе и Гонконг) и ведущие дела на Дальнем Востоке, получили официальную возможность вывести наличность. Этим в том числе и объясняется резкий рост импортных трансграничных платежей в юанях в текущем году.
Со стороны китайских приграничных районов вопрос активно лоббировался с 2004 г. Для Суйфэньхэ, например, причиной стали регулярные ограбления автобусов в Гродеково с возвращающимися с заработков китайцами. Тема, за давностью лет забытая, но имевшая место быть. На Уссурийском рынке существовала и существует схема, по которой вырученные рубли аккумулируются у проверенных лиц. Те, опираясь на ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», идут в банк, меняют рубли на доллары и выводят честно заработанное в китайские банки. С введением прямых торгов валютной пары «рубль - юань» из цепочки выпадет необходимость обмена рублей на доллар. Что касается инструмента как сервисной услуги для русского бизнеса, то один из спикеров, пожелавший оставить фамилию и должность за кадром, сказал: «Едва ли она обретет популярность. Упрощение схемы добавляет прозрачности. А кому это нужно, когда деньги ходят в Китай через три миллиона «помоек», зачастую из Прибалтики?».
Новости тематики
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
Новости раздела
- Владивосток может спасти только спецпрограмма реновации жилого фонда
- Жителей Океанского проспекта услышали власти Владивостока и Приморья
- Банкиры не знают, как работать с застройщиками
- Новая электричка будет ходить из Владивостока по 10 маршрутам
- Президент Халтмаагийн Баттулга возглавит делегацию Монголии на IV ВЭФ во Владивостоке
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения власти
- Во Владивостоке ресторан уперся в будущий музей
- Отмашка на экспорт
- В Приморье фермерам подложат свинью
- Над пропастью без ржи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса