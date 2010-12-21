Приморские предприниматели не торопятся менять формы расчетов через доллар

ММВБ объявила о начале торгов парой рубль-юань. Однако революционное предложение об осуществлении сделок валютной парой напрямую, минуя кросс-курс доллара, оживления в рядах крупного приморского бизнеса не вызвало. Расчеты с заводами КНР ведутся в долларах, к тому же львиная дола товаров в торговые сети ДВ региона идет не напрямую, а через Москву.

«ЗР» задал вопрос: «Рассматривали ли вы расчеты парой рубль-юань в качестве перспективного инструмента?» представителям крупного и малого бизнеса. Самым распространенным ответом среди первых стал: «Без комментариев. Новые схемы не проработаны. Банковские структуры будут активно предлагать этот финансовый инструмент, аргументируя тем, что биржевая котировка удешевит стоимость юаня. Но брендовая продукция идет через московских дистрибьюторов. Они могут с пользой для себя поговорить на тему «Увеличение доли рубля и юаня во внешнеторговом обороте». Где приморские компании в этой схеме?» Представителям малого бизнеса, закупающим товар напрямую, была непонятна сама постановка вопроса: «Я рассчитываюсь наличными, в долларах. Услугами банков в КНР не пользуюсь, не устраивает процент за обналичку. Проще мешок денег привезти».

По мнению финансового директора компании DNS Юрия КАПЦОВА, впереди паровоза бежать не следует: «Пока нас устраивают устоявшиеся формы расчетов через доллар. Возможно, в будущем какие-то партнеры захотят перейти на юани, но сказать точно, как скоро это произойдет, не возьмусь. Нам бы не хотелось тестировать все сбои системы на личном опыте. Подождем».

Готовность ждать и вообще прохладное отношение к фанфарам по поводу начала торгов объясняется особенностями устойчивой бизнес-схемы приморских торговых сетей. Проще всего ситуацию рассмотреть на примере группы компаний «В-Лазер». В информационном листе для потенциальных партнеров компании перечислены бренды, с которыми работает «В-Лазер». Под наименованием каждого из брендов стоят две графы «сфера деятельности: производство и продажа бытовой техники» и «адрес: г. Москва, такой-то переулок...» Да, фабрики стоят в Южном Китае, и что?

Проблема урегулирования курса юаня к рублю с китайскими банками активно обсуждалась последние пять лет на уровне самих банков и десять лет на уровне правительства. Сначала в китайскую зону эксперимента вошли 400 компаний из Шанхая, Дунгуаня, Шэньчжэня, Чжухая и Гуанчжоу. Счета в вышеперечисленных городах открывались московскими банками. Чуть позже правительство КНР разрешило вести расчеты в рублях приграничным районам, пионерами стали Суйфэньхэ и Хэйхэ. Корреспондентские счета в представительствах банков в Суйфэньхэ и Хэйхэ открывались русскими предпринимателями, имеющими бизнес в КНР и желающими вывести юаневую выручку на родину. Для китайских предпринимателей, имеющих бизнес в России, актуален обратный процесс. С появлением межправительственной договоренности это стало возможно не только в приграничье. Так, китайские бизнесмены с юга, не вошедшие в экспериментальные города (в том числе и Гонконг) и ведущие дела на Дальнем Востоке, получили официальную возможность вывести наличность. Этим в том числе и объясняется резкий рост импортных трансграничных платежей в юанях в текущем году.

Со стороны китайских приграничных районов вопрос активно лоббировался с 2004 г. Для Суйфэньхэ, например, причиной стали регулярные ограбления автобусов в Гродеково с возвращающимися с заработков китайцами. Тема, за давностью лет забытая, но имевшая место быть. На Уссурийском рынке существовала и существует схема, по которой вырученные рубли аккумулируются у проверенных лиц. Те, опираясь на ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», идут в банк, меняют рубли на доллары и выводят честно заработанное в китайские банки. С введением прямых торгов валютной пары «рубль - юань» из цепочки выпадет необходимость обмена рублей на доллар. Что касается инструмента как сервисной услуги для русского бизнеса, то один из спикеров, пожелавший оставить фамилию и должность за кадром, сказал: «Едва ли она обретет популярность. Упрощение схемы добавляет прозрачности. А кому это нужно, когда деньги ходят в Китай через три миллиона «помоек», зачастую из Прибалтики?».