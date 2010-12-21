Жители Приморского края не хотят работать

Современный горожанин настолько критично подходит к выбору работы, что предпочитает сидеть дома на пособие по безработице. Его не пугает ни далекая перспектива найти высокооплачиваемую работу, ни близкая перспектива потерять статус «безработного».

В 2010 году численность зарегистрированных безработных граждан снизилась на 20 %. Это означает, что безработных стало на 15 тысяч меньше, чем в прошлом году. По словам специалистов службы занятости, повлияла на непростую ситуацию специальная Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края, благодаря которой безработные граждане смогли принять участие в общественных и временных работах, заняться предпринимательской деятельностью или уехать работать в другую местность.

Очевидно, что неплохую статистику делают в основном рабочие специальности - около 80% предложений в банке вакансий связаны с физическим трудом. Ситуация не изменяется с годами: на протяжении пяти лет по-прежнему сохраняется спрос на специалистов с инженерно-техническим образованием. На стройках объектов инфраструктуры для саммита АТЭС постоянно требуются квалифицированные бетонщики, арматурщики и электрогазосварщики. Потому быстрее можно найти подходящую должность человеку, привыкшему работать руками. Сложнее работникам умственного труда.

- В свое время все вузы города открывали новые специальности гуманитарного направления, начинали готовить юристов и экономистов независимо от профиля вуза, - рассказала начальник отдела профориентации и профессионального обучения Ирина ФЕДОРЕЕВА, - а потому сейчас рынок труда перенасыщен специалистами данного профиля. Я не хочу сказать, что юристы и экономисты не нужны. Они нужны, но не в таком количестве. Рынок труда просто не может предложить столько вакансий.

Исключение составляют лишь сфера образования и здравоохранения. Наиболее острая ситуация складывается в сельской местности - новоиспеченные учителя и врачи после окончания университета не спешат возвращаться домой. Но и это не влияет на укомплектованность рабочих мест во Владивостоке. Особо дефицитными остаются воспитатели детского сада, преподаватели в колледжах, университетах, учителя иностранного языка, математики, информатики и вычислительной техники. Не удовлетворенные заработной платой специалисты обращаются в службу занятости за лучшим вариантом. Причем большинство из них планируют полностью изменить сферу деятельности.

Бытует мнение, что служба занятости может предложить дипломированным безработным только рабочие специальности. Что сама ситуация на рынке труда диктует свои законы, а потому люди с высшим образованием вынуждены переучиваться на не престижные, но востребованные специальности. Экономист становится маникюрщицей, а юрист - секретарем.

- Мы предлагаем работу не по квалификации только таким безработным, чья специализация не востребована, - рассказала Ирина ФЕДОРЕЕВА, - например, антрополог; во Владивостоке нет подобных вакансий. В таких случаях безработный может выбрать рабочую специальность либо пойти на дополнительные курсы или пройти переподготовку по новой профессии.

Не каждый безработный с энтузиазмом относится к подобной перспективе. Оно и понятно, диплом о высшем образовании был получен не для того, чтобы в последствии «взяться за метлу или лопату».

- Некоторые безработные принимают это предложение как личное оскорбление, - продолжала Ирина ФЕДОРЕЕВА, - нужно реально оценивать свои шансы и понимать, что в таких условиях нужно начинать с малого.

Для безработных, специализация которых не популярна на рынке труда, существуют курсы дополнительного образования. Из списка учебных заведений, заключивших договор со службой занятостью, можно выбрать новую специальность. Причем это могут быть как рабочие профессии, так и профессии, требующие умственного труда. Куда пойти - решает сам безработный, тем более что проблему оплаты курсов возьмет на себя служба занятости, а по окончанию обучения предложит несколько вариантов трудоустройства. Однако учащийся может устроиться на работу и во время дополнительных курсов.

За новыми специалистами работодатель приходит даже в учебное заведение. Например, это активно практикуется в учебном центре «Полезный Компьютер». Свободные вакансии можно встретить и на стене объявлений. Парадоксально, но безработные не спешат устраиваться на работу, к выбору будущей профессии они подходят более чем ответственно.

- Раньше, когда появлялась свободная вакансия, была масса желающих устроиться, - вспоминает директор учебного центра «Полезный Компьютер» Татьяна СОРОЧАНОВА, - сейчас же вакансия может висеть на стенде объявлений очень долгое время. Нам звонит работодатель и говорит, что на собеседование от центра приходило только два-три человека. Люди просто не желают работать!

По словам Татьяны Сергеевны, такая тенденция длится последний год. Учащиеся от службы занятости не всегда понимают полезность дополнительных курсов, а потому появляются на учебе «по праздникам». Зато в критическом отношении к работе они на удивление постоянны. Впрочем, равнодушных к труду можно встретить и среди учащихся, которых самостоятельно оплачивают курсы.

- Я сама была тому свидетелем: в центре появилась вакансия, - рассказала преподаватель Светлана ПОЗДНЯКОВА, - требовался бухгалтер, готовы были взять даже без опыта работы, что редко в наше время. Учащиеся категорично отказались даже позвонить работодателю и узнать все условия, когда услышали, что офис находится в районе Чуркина и зарплата будет в 10 тысяч рублей. Такое чувство, что передо мной специалисты с 25-летним стажем работы. Нужно же с чего-то начинать!

Слова преподавателя подтвердили безработные от службы занятости, обучающиеся бухгалтерскому учету. Серьезным препятствием на пути к работе, по признанию большинства, может стать неудобный график, место расположение офиса и низкая заработная плата (меньше 15 тысяч рублей). Такие требования едины для всех: для учащихся с высшим образованием, со средним образованием; для тех, кто потерял работу недавно и для тех, кто не работал больше года. Но если безработные готовы простить на первое время низкую заработную плату (при условии карьерного роста), то с неудобным месторасположением офиса и полным рабочим днем они мириться не желают. Женщины не считают это капризом: с «нашими пробками» лучше держаться поближе к дому.

- У людей нет мотивации работать, они уже не верят в светлое будущее, - считает Татьяна СОРОЧАНОВА, - современная молодежь почему-то уверена, что ей должны платить уже за то, что она пришла в офис. Мой преподаватель любил повторять одну фразу: в России люди получают мало, но и этого не зарабатывают. Зная человеческое отношение к труду, понимаешь, насколько справедлива эта фраза.