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Проектом застройки поселка Трудовое займется «Далта-Восток-1»

21 Декабря 2010, 12:48 | Приморье

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 15 декабря подвел итоги аукциона по продаже права на заключение договора аренды шести земельных участков во Владивостоке, входящих в состав единого лота общей площадью 400,1 га.

Для участия в аукционе была подана одна заявка - от компании ООО «ДАЛТА-Восток-1». По правилам аукциона ей, как единственному участнику, предложено в течение 10 дней заключить договор аренды участков по начальной цене аукциона в размере 10,274 млн рублей. Директор ООО «ДАЛТА-Восток-1» Олег ДРОЗДОВ подтвердил свое намерение заключить с Фондом РЖС договор аренды сроком на 15 лет.

На этих участках в районе п. Трудовое планируется строительство преимущественно малоэтажных домов, в т.ч. экономкласса. Минимальный объем жилых домов в застройке должен составлять не менее 500 тыс. кв. м. Доля жилья экономкласса должна занимать территорию 316,2 га, из них 300,9 га предназначены под малоэтажную застройку.

Подготовительные работы «ДАЛТА-Восток-1» планирует завершить в течение первого квартала 2011 года, а первые дома могут быть возведены к следующему декабрю.

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