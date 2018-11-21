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...И стакан парного молока
По инициативе врио губернатора Олега Кожемяко в Приморье кардинально меняется детское школьное питание. Кто будет обеспечивать новые нормы?
На прошлой неделе одна из инициатив врио губернатора Приморья Олега Кожемяко - об обеспечении бесплатным питанием школьников Приморья – была принята на законодательном уровне, в трех чтениях депутатами Законодательного Собрания Приморского края. Документ предполагает предоставление бесплатного питания на период учебного процесса обучающимся в 1-4 классах включительно, а также 5-11 классов – детям из многодетных или малоимущих семей.
Бесплатное питание также будет предоставлено обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Стоимость расходов на детское школьное питание с 1 декабря 2018 года будет увеличена в два раза. Ученикам начальных классов также будут выдавать стакан молока ежедневно. В этом году на эти цели направят 102 миллиона рублей, в 2019-м – более 820 миллионов рублей.
Блок Кожемяко
Эта проблема давно знакома нынешнему врио губернатора края. Не секрет, что образованию и социальной сфере часто в бюджетах регионов отводятся вторые и третьи роли. Поэтому, понимая проблему, на предыдущих местах работы он уже реализовал свой принцип – принцип социальной ориентированности. Точно такой же подход реализуется на деле и в Приморье: пакет законов, который был принят с подачи нового руководителя, приморские депутаты уже назвали «блоком Кожемяко». Никогда прежде главный финансовый документ региона не был столь социально направленным.
Если говорить предметно, то, к примеру, Сахалин - предыдущее место работы Кожемяко - обеспечивает горячим питанием всех учащихся 1-4 классов, с 5 по 11 классы предусмотрена адресная компенсация для некоторых категорий детей. Кроме того, дети из семей коренных малочисленных народов Севера также питаются в школах бесплатно.
В Приамурье многодетные семьи так же получают доплату на питание – 397 руб. в месяц. Во время своей деятельности на посту губернатора Амурской области Олегом Кожемяко был инициирован подобный приморскому закон, позволяющий выдавать ученикам начальных классов стакан молока ежедневно. Как вспоминают директора школ, эта программа в последний год действовала даже в отношении учеников старших классов. К сожалению, констатируют и руководители образовательных учреждений, и чиновники, и бизнес, с уходом Олега Николаевича программа прекратила свое существование.
В связке с бизнесом
Стоит отметить, что реализации этой программы предшествовал целый ряд решений. Чтобы подключиться в 2010 году к федеральной программе «Школьное молоко», местный молокозавод – Благовещенский молочный комбинат (БМК) – по инициативе губернатора был включен в программу развития бизнеса Амурской области. Как рассказала Мария Потапова, замдиректора по коммерческой работе комбината, это дало возможность предприятию на условиях софинансирования из областного бюджета приобрести новую производственную линию: фасовочно-упаковочный автомат, большую емкость для молока. Имея новое оборудование и заключенные контракты с крупнейшими поставщиками молока, комбинат смог принять участие в этой программе детского питания «Школьное молоко». Комбинат начал поставлять молоко в образовательные учреждения Приамурья и получать субсидии из областного бюджета. «Считаю, что это заслуга Олега Николаевича - и эта программа, и наша линия. Он регулярно посещал наше предприятие, интересовался успехами. Мы около пяти лет поставляли молоко в амурские школы», - рассказала замдиректора.
Сейчас это старейшее предприятие региона продолжает успешно функционировать. Производят большой ассортимент продукции – 104 наименования. «Продукцией комбината очень интересуются китайцы, они ее очень любят. Мы даже специально делаем ее чуть слаще, чем нужно – им нравится более сладкая продукция. Но пока поставок в Китай нет, пока приезжают туристы и приобретают нашу молочку в Благовещенске», - прокомментировала ситуацию на рынке Мария Потапова. В основном продукция реализуется в Благовещенске и Амурской области – 85-90%, остальное поставляется в Приморский и Хабаровский края, Южно-Сахалинск.
К фото: Во время своей деятельности на посту губернатора Амурской области Олегом Кожемяко был инициирован подобный приморскому закон, позволяющий выдавать ученикам начальных классов стакан молока ежедневно. Чтобы подключиться в 2010 году к федеральной программе «Школьное молоко», местный молокозавод – Благовещенский молочный комбинат (на фото) - по инициативе губернатора был включен в программу развития бизнеса Амурской области.
Досье "Золотого Рога"
АО «Молочный комбинат Благовещенский» – единственное предприятие области, которое работает практически со всеми хозяйствами области, за исключением двух-трех. Больше всего молока поступает от АО «Луч» - 25-30 тонн в сутки. Кроме того, «Луч» входит в состав акционерного общества комбината. Основные партнеры БМК: ЗАО Агрофирама «Партизан», ОАО «Димское», ООО «Пограничный», ООО «Приамурье», ФГУП «Садовое», ООО «Амур», ООО «Ключи», ООО «Амурский партизан», СХ «Родина», КФХ «Жарикова».
Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу Правительства Амурской области.
Фото автора.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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