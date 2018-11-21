Как расширить жилплощадь, если появился второй ребенок?

Радость молодых родителей от появления ребенка сложно передать словами. Но дети, как и взрослые, нуждаются в личном пространстве. Нередко в семье, где появляется второй малыш, встает вопрос о расширении жилплощади.

Федеральная девелоперская компания «Унистрой» предлагает несколько способов для жителей Тольятти как купить двухкомнатную квартиру в ЖК «Южный бульвар».

Программа Trade-In

Этот вариант подходит для тех, у кого есть своя квартира, но подросшей семье в ней уже тесновато. Специалисты компании «Унистрой» возьмут на себя все хлопоты по продаже старой квартиры, а также помогут решить вопрос с арендой жилья до тех пор, пока ваш дом не будет сдан в эксплуатацию. Этот способ позволяет сэкономить немало времени и усилий. Кроме этого, затраты по продаже старой жилплощади компания тоже берет на себя. Этим предложением смогут воспользоваться семьи, у которых уже есть квартира в этом же городе.

Ипотека с применением сертификатов

Компания «Унистрой» активно сотрудничает с целым рядом банков, причем некоторые из них готовы принимать в качестве первого взноса жилищные сертификаты МСК. К тому же, для оформления ипотеки с использованием материнского капитала необязательно ждать прошествия трех лет, чтобы его обналичить. Это очень удобно для семей, где только родился второй или третий карапуз. К тому же, в отличие от вторичного рынка, семья получает возможность жить в современном дворе, где немало внимания уделяется комфорту молодых мам и детворы:

Множество аллей для прогулки, детских и спортивных площадок, которые всегда поддерживаются в отличном состоянии;



Охраняемая территория с круглосуточным видеонаблюдением;



Безбарьерные входы в подъезды с упорами для дверей – так женщине не составит труда самостоятельно закатить коляску на первый этаж;



Колясочные комнаты, где можно оставлять также и велосипеды, самокаты, санки. При этом опасаться за вещи не нужно – ключи есть только у жителей подъезда.

Это оптимальное решение для огромного числа молодых семей в Тольятти, у которых ожидается или появился еще один ребенок.

Квартиры от застройщика в Тольятти http://tlt-dom.com

Проектные декларации на сайте: http://tlt-dom.com/about/dokumenti/

Unistroy Company

Застройщик ЖК «ЮЖНЫЙ БУЛЬВАР» ООО «УНИСТРОЙРЕГИОН».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.