Владивостокский ГУМ стал лидером по покупательской интернет-зависимости

Стало известно, в каких популярных торговых центрах столицы Приморья посетители пользуются мобильным интернетом больше всего

В конце недели всех шопоголиков ждет «черная пятница» - массовая распродажа, в которой примут участие известные магазины и торговые сети. Многие приморцы ждут этого дня, чтобы приобрести нужные вещи с глобальной скидкой по цене, вполне доступной для любого бюджета. А лучшими помощниками любителям шопинга в походах по магазинам будут смартфоны и планшеты.

Статистика говорит, что почти 80 % людей используют интернет в оффлайн- магазинах. И хотя некоторым из них он нужен для общения на темы, не связанные с покупками или просто от скуки, все же немало среди нас тех, кому мобильный интернет необходим для того, чтобы сравнить цены, попросить совета, прочесть отзывы на товар или поделиться фото или видео из магазина. «МегаФон» решил узнать, в каких популярных торговых центрах столицы Приморья посетители пользуются мобильным интернетом больше всего.

Лидером по интернет-зависимости вполне ожидаемо стал Владивостокский ГУМ. Старейший торговый дом во Владивостоке с уютным старым двориком, в котором расположились кофейни и магазинчики, как обычно, бьет все рекорды. Если объем трафика, который прокачивают их посетители в течение недели, перевести в фотографии, то он будет исчисляться миллионами селфи. Второе место в рейтинге самых «качающих» торговых центров города занял ТЦ «Луговая», который, кстати, в этом году впервые вошел в топ-3 самых «качающих» торговых центров. Замыкает тройку лидеров, как и в прошлом году, торговый центр «Черемушки» - жители мыса Чуркина не только активно совершают покупки, но и генерируют внушительный объем дата-трафика. Также в топ-5 интернет-рекордсменов попали торговые центры «Центральный» и «Малый ГУМ».

«Мы регулярно проводим мониторинг показателей объёмов голосовой связи, мобильного интернета и скорости передачи данных на различных площадках, в том числе и в торговых центрах, --отмечает Артем базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Здесь концентрация наших абонентов на сравнительно небольшой площади бывает очень высока, и анализ данных мониторинга позволяет оценить сегодняшнюю нагрузку на сеть и спрогнозировать дальнейший рост трафика. Эти данные помогают определить, где и когда потребуется увеличение емкости сети».

Сегодня 95% жителей Приморья имеют доступ к 3G-интернету «МегаФон». Технология 4G/LTE доступна более 50% населения края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.