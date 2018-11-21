"Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование

Стивидор запустил складскую линию строящейся Третьей очереди угольного терминала

АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Восточный) объявило о запуске складской линии - основного конвейера, стакера и реклаймера третьей очереди терминала. Торжественный старт во вторник дали вице-премьер Максим АКИМОВ и министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ в рамках XII международного форума «Транспорт России» в Москве.

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной обработки угля на складах строящегося терминала.

На третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины.

«Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения погрузочно-разгрузочных работ 3 тыс. тонн в час по нескольким технологическим маршрутам. Высокая производительность объектов третьей очереди позволит АО «Восточный Порт» увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 году», - сказала заместитель гендиректора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ.

Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на складе. Реклаймер - роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему конвейерных линий.

Уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров.

Созданный на третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен действующему на специализированном угольном терминале.

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированным оборудованием третьей очереди.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В декабре 2016 года АО «Восточный порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время в структуру АО входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. С вводом третьей очереди, в 2019 году, предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО «Восточный Порт».