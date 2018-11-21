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В Приморье приступили к серийному производству танкеров класса "Афрамакс"
Судоверфь «Звезда» уже получила заказ на двенадцать судов экстра-класса
На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне состоялась торжественная церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн. В церемонии приняли участие главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь СЕЧИН и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.
Церемония резки металла ознаменовала собой начало серийного производства на ССК «Звезда» современных крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. «Строительство современной верфи крупнотоннажного судостроения ведется на основании поручения Президента. Проект предполагает строительство производственных мощностей судостроительного комплекса «Звезда», сопутствующей инженерной инфраструктуры и жилья для работников. Первая часть производственных мощностей верфи введена в эксплуатацию в 2016-2017 годах. С опережением графика на год строится самый большой в России сухой док. Компания «Роснефть» обеспечила пилотную загрузку нового судостроительного комплекса, заключив контракты на строительство 25 судов», - отметил Игорь Сечин.
Танкер, для которого разрезали первый лист металла, станет вторым судном такого класса. Закладка же головного судна на открытом достроечном тяжелом стапеле состоялась 11 сентября 2018 года в ходе визита на ССК «Звезда» Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА. Спуск танкера на воду запланирован на 2020 год. Суда будут работать на двух видах топлива, в том числе газовом, отвечают самым последним экологическим нормам. Танкеры предназначены для неограниченного района плавания и будут осуществлять транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе по Северному морскому пути. По словам Игоря Сечина, начало выпуска судов типа «Афрамакс» имеет особое значение для всей страны. «Это не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности, но и вопрос национальной безопасности и независимости», – подчеркнул Игорь Сечин.
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что для Приморья сегодняшнее событие имеет большую значимость: спустя всего три года после запуска проекта на ССК «Звезда» уже приступили к серийному производству танкеров «Афрамакс». «Это новая эра в судостроении, такие суда в России никто не строил. И, я уверен, что судостроители справятся со всеми планами и графиками, сдадут первое судно в срок. А после пойдут новые заказы, которые позволят обеспечить новые рабочие места и новые поступления и в бюджет Большого Камня, и в бюджет Приморского края. Этот завод будет самым передовым – его плановые мощности уже равны мощностям всего судостроительного комплекса России. Поэтому именно здесь заложено будущее судостроения. И сегодня мы видим реальную работу коллектива «Звезды» и компании «Роснефть» по выполнению тех поручений, которые давал Президент России Владимир Путин», – уверен Кожемяко.
Досье "Золотого Рога" Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях. В настоящее время в портфеле заказов верфи - 12 танкеров класса «Афрамакс». Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционных видах топлива, так и на экологически чистом – природном газе.
На верхнем фото: Старт резки металла для второго танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн.
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Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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