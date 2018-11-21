Экс-мэр вернулся в "Сумотори"

Приобретя неоценимый опыт в политике, Виталий Веркеенко вновь стал бизнесменом

Экс-мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО недолго оставался без работы - успешный бизнесмен вновь возглавил группу компаний «Сумотори», отметившую в этом году 20-летний юбилей.

Виталий Веркеенко руководил администрацией Владивостока с 21 декабря 2017 года по 11 октября 2018 года. После его ухода в серый дом с 29 марта функции управляющего ключевыми активами бизнес-империи выполняла Екатерина ПШЕНИЧНИКОВА, до сих пор числящаяся генеральным директором управляющей компании «ГК Сумотори».

Именно г-жа Пшеничникова возглавила вместо Виталия Веркеенко ПАО «Фонд Приморское кольцо» (в статусе президента) и ООО «Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» (в статусе гендиректора). Кроме того, г-жа Пшеничникова выступала доверительным управляющим Виталия Веркеенко в ООО «Технохолдинг «Сумотори» (базовая компания одноименной группы), который после ухода брата в большую политику возглавил Сергей ВЕРКЕЕНКО.

Досье "Золотого Рога": Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года, осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительный техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. ООО «Технохолдинг Сумотори» зарегистрировано в Артеме в ноябре 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9 млн 356,424 тыс. рублей. 85,91% капитала компании принадлежит Виталию Веркеенко, 9,56% - ПАО «Приморское кольцо», 4,53% - Галине ВЕРКЕЕНКО. 2017-й год ООО «Технохолдинг Сумотори» закончило с чистой прибылью в размере 1,055 млн рублей.

Одним из основных активов ООО «Технохолдинг Сумотори» является ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори», открывшая сборочное производство тяжелой техники китайского автопроизводителя FAW. Компания зарегистрирована в июне 2016 года в Артеме с уставным капиталом 20 тыс. рублей. На данный момент 51% долей СП владеет АО «Автомобильная компания Юйбо» (г.Цзилинь, КНР), 49% - ООО «Технохолдинг «Сумотори». First Automobile Works - старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в КНР завод, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 году и стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.

В декабре 2016 года ООО «ПК «Юбо-Сумотори» заключило соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе составил 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW на площадке «Техцентра Сумотори». Третий этап предполагает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода.

Другой проект «Сумотори» связан с Японией – зарегистрированное в марте 2017 года в с.Вольно-Надеждинское ООО «Прометей» уже в 2019 году рассчитывает наладить в Приморье полноценную сборку электрокаров в партнерстве с японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.). Под проект уже получен земельный участок площадью 3,5 гектара.

Сейчас в России фактически отсутствует коммерческое производство собственных электрокаров. «Изначально мы планировали конвертировать подержанные японские автомобили в электрокары, используя преференции Свободного порта Владивосток. Однако EV-технологии стремительно развиваются, что позволяет нам перейти сразу ко второй стадии проекта - производству полноценных экологических машин на собственном заводе в Приморье, на площадке ТОР «Надеждинская», - отмечал Виталий Веркеенко.

С 29 марта Екатерина Пшеничникова также стала доверительным управляющим Виталия Веркеенко в ООО «Хендэ Ком Транс ДВ» (экс-мэру принадлежит 49% капитала), с 24 мая - в ПАО «Приморское кольцо» (полностью принадлежит Виталию Веркеенко). Отметим, что партнером Виталия Веркеенко в «Хендэ Ком Транс ДВ» выступает ООО «Корея Мотор» (Москва), находящееся… в стадии ликвидации.

На данный момент ПАО «Фонд «Приморское кольцо» принадлежит 9,56% капитала ООО «Технохолдинг Сумотори», 10% ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» и 6,67% ООО «Второй Приморский венчурный фонд» (Владивосток).

Фото: © vk.com/Виталий Веркеенко

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.