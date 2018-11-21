"Дальприбор": "От частного к государственному. Приморью необходим диалог промышленности, власти и образования"

Оборонно-промышленный комплекс региона нуждается в ясной кадровой и социальной политике и во внимании властей

«Дальприбор» – крупнейшее производство Приморья, история которого насчитывает более 50 лет. Сегодня предприятие оборонно-промышленного комплекса стоит на пороге грандиозных перемен – пройдя значительную модернизацию, завод планирует расширение линейки изделий. По мнению генерального директора завода Романа ТИТКОВА, залогом успеха этого процесса является тройственный союз: промышленность-власть-образование и наука.

Особая проблема: обновление кадров – задача, которая стала настоящим вызовом для всей промышленной сферы Приморского края. И без поддержки властей кадровой политике оборонно-промышленного комплекса не обойтись.

«Дальприбор» – единственный в России завод, выпускающий авиационные сбрасываемые средства поиска подводных лодок, и поставляет свою продукцию по всей России. Исключительность «Дальприбора» состоит в том, что это предприятие не только производит изделия, столь важные для военно-морского флота и авиации, но и разрабатывает их!

- На базе предприятия работает конструкторское бюро, которое регулярно совершенствует радиогидроакустическую аппаратуру. Помимо этих изделий, «Дальприбор» ремонтирует корабельную гидроакустику и контрольно-проверочную аппаратуру, - рассказывает Роман Титков. - Сегодня мы взялись за разработку совершенно новых подводных гидроакустических комплексов, которые позволяют обнаружить подводные объекты. Это целый пласт технологий, которые скоро должны воплотиться в жизнь и создать для предприятия дополнительные возможности.

Мы внедряем не просто новые, а передовые, прорывные технологии, которые позволяют создавать по-настоящему инновационное оборудование. Например, нашей гордостью является современная гидроакустическая станция, которая устанавливается на бортах авиатехники. Она является самой современной в отрасли, и ее эффективность была отмечена на самом высоком уровне. Это говорит о том, что единственный завод в России по производству такого оборудования создает не просто новую, а высококачественную продукцию на длительную перспективу. Причем разработка новых технологий в основном ведется за собственные средств завода, а не Минобороны. Это нестандартный путь, который позволяет «Дальприбору» работать на опережение - мы демонстрируем военным разработки, превращенные в рабочие модели, и в случае их согласования, оперативно внедряем технологии в серийное производство.

– Расходы России на национальную оборону снижаются. По итогам первого полугодия 2017 года они сократились на 142,8 млрд рублей, а к 2019 году по сравнению с 2016-м упадут почти на 20%. Означает ли это, что оборонным предприятиям придется искать альтернативные способы заработка?

- Гособоронзаказ действительно снижается. Одним из первых это снижение коснулось «Дальприбора». А предприятиям ВПК придется рассматривать либо иные направления по созданию военной техники или производить гражданскую продукцию, либо продукцию двойного назначения. Поиск новых направлений означает создание новых рабочих мест и развитие предприятий. Мы тоже начали разрабатывать новые изделия, которые в дальнейшем должны заместить сокращение по основной продукции завода.

Также «Дальприбором» было принято решение перейти под государственное управление. Наш завод имел частную форму собственности, и сегодня практически завершено вхождение в одну из крупнейших госкорпораций. Такое вхождение позволит работать в других условиях и значительно увеличить госзаказ. Таким образом, мы планируем расширить свои возможности в других, смежных областях, видим увеличение стабильности предприятия под особым вниманием государства, и, надеюсь, обеспечим прирост изделий завода, и следовательно - объем налоговых выплат в муниципальный и региональные бюджеты.

- Расширение продуктовой линейки означает и расширение штата. Но кадровый вопрос для промышленности Приморского края – один из самых наболевших. Отмечаете ли вы кадровый голод?

- Действительно, кадровый вопрос очень остро стоит не только в «Дальприборе», но и во всей промышленной сфере региона. Основная проблема - отсутствие людей. Население уезжает из Приморья, и специалисты становятся не просто штучными, но и порой просто отсутствуют в крае. Поэтому предприятия вынуждены их искать, привлекать и удерживать различными методами для того, чтобы вовремя и качественно выполнять задачи оборонного предприятия.

Другой наболевший вопрос в кадровой сфере - это профессионализм выпускников вузов. К сожалению, неоднократно обозначенная проблема качества образования никак не решается, а все больше усугубляется. Сокращение часов практики означает для работодателей необходимость дообучения молодых сотрудников, особенно в узких специальностях. Ведь плохо обученные работники – это неминуемый брак, неработающие системы или приборы. А в новом учебном году оборонную промышленность Приморья неприятно удивил ДВФУ, объявив о своих планах закрыть наборы на две важнейшие специальности для предприятий ВПК: «Автоматизаия технологических процессов и производств» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства». Обоснование одно – малый набор. В ближайшее время директора заводов будут встречаться с руководством университета и разбираться в этом вопросе. Ведь несмотря на то, что инженерная специальность - высокозатратная в плане обучения, требует специального оборудования и лабораторий, она жизненно необходима оборонно-промышленному комплексу региона.

- Контекст оттока населения более глобальный - помимо условий труда в этом процессе не последнюю роль играет социальная среда и комфортность проживания. На ваш взгляд, в этом плане Приморье проигрывает другим регионам?

- Когда молодые кадры не хотят оставаться не только на заводе, но и в Приморье, они называют основные три причины - отсутствие жилья, низкая заработная плата, а также некомфортная и ненасыщенная событиями городская жизнь Владивостока (в сравнении с Москвой и другими центральными регионами). Еще одной причиной выступает высокая стоимость жизни – разница между расходами и доходами небольшая, поэтому особо активная, обученная и профессиональная молодежь отправляется на поиски более комфортных условий в другие регионы. Чаще всего это центральная часть России, иногда рассматривается переезд за рубеж.

Население голосует ногами, и в Приморье проблема оттока людей является несдвигаемой и серьезной проблемой. И предприятия стараются решить ее всеми возможными способами. Например, задачей «Дальприбора» является увеличение заработной платы – идеальный вариант: в два раза. Но здесь задачи предприятия ограничивает система ценообразования военной продукции, в которую заложена рентабельность продукта. И мы не можем перешагнуть эти границы при расчете стоимости изделий, от которой мы и расписываем уровень зарплат.

Ряду специалистов мы доплачиваем деньги с доходов от сдачи в аренду площадей завода, ищем и другие пути материальной и нематериальной мотивации: проводим спортивные соревнования, обеспечиваем денежные выплаты сотрудникам, снимающим квартиры, компенсируем проезд.

Стараемся решить и вопрос со служебным жильем, но эти попытки пока не увенчались грандиозным успехом. Решение жилищной проблемы – это процесс, требующий не одного года. И если предприятия побогаче могут позволить себе покупать недвижимость и выдавать служебные квартиры, то более скромные заводы ищут другие пути. Историей успеха пока стал единственный во Владивостоке дом, построенный при содействии агентства по ипотечному кредитованию, созданного правительством России. На льготных условиях квартиры в нем смогли приобрести профессорско-преподавательского состав ВГУЭС, а также работники других организаций сферы образования, Академии наук и оборонно-промышленного комплекса Приморья и Владивостока.

Но одного дома недостаточно для того, чтобы решить столь глобальную проблему. Поэтому в ближайшее время руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса планируют встречаться с врио губернатора Приморья Олегом КОЖЕМЯКО и совместно с крупным бизнесом и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) серьезно обсуждать этот вопрос, предлагая совместные решения власти и промышленности.

- То есть, попытка установления эффективного диалога, а в дальнейшем и системы работы с муниципальной и региональной властью является одним из главных приоритетов предприятий Приморья?

- Для качественного экономического скачка региону необходимо взаимодействие сразу трех сфер – промышленности, власти и образования и науки. Образование и наука поддерживают производство, власть обеспечивает предприятие загрузкой и средой существования, лоббируя его интересы и создает условия для жизни населения. При таком содействии бизнес получает возможности развития и увеличивает налоговую базу. На выходе население имеет территорию с хорошими перспективами для жизни и работы.

Поэтому я могу с уверенностью сказать - оборонно-промышленный комплекс Приморья нуждается в упорядоченной власти. Нам необходим человек, который будет отвечать за территорию и все процессы, происходящие в регионе. Промышленности края необходим сильный руководитель без всякой приставки врио, с которым можно будет построить диалог, направленный на развитие. На мой взгляд, из всех имеющихся кандидатов на этот пост, Олег Кожемяко идеально подходит на эту должность. Он не понаслышке знает, что такое промышленность, имеет обширный опыт управления, умеет принимать решения и нести за них ответственность, Это ценные качества руководителя. С нетерпением ждет оборонно-промышленный комплекс Владивостока и появления и постоянного главы столицы Приморья. К сожалению, пока в городе больше недочетов, чем радостных моментов. И Владивосток ждет сильного и ответственного руководителя, который сможет решить целый комплекс вопросов. Пока же о тесном взаимодействии промышленности региона и власти приходится только мечтать.

ВАЖНО

- Омоложение кадров на заводах – необходимый процесс. Средний возраст сотрудников «Дальприбора» уже достаточно высок, и нам требуются молодые кадры. Необходимо, чтобы опытные работники передали свои знания молодому поколению, и вчерашние выпускники смогли бы их заменить.

В целом, кадровую потребность предприятия я оцениваю в 200 человек разных специальностей. Причем если раньше заводам были необходимы рабочие руки и инженеры, то сегодня, имея потребность и в тех, и в других, мы ищем еще и людей, способных организовать производство – управленцев.

На фото: Презентация новейших перспективных разработок ПАО «Дальприбор» вице-председателю правительства РФ Юрию Борисову и командующему ТОФ Сергею Авакянцу на Первом Международном дальневосточном морском салоне.

Фото из архива

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.