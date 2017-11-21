"Такого ремонта за год мы никогда не делали"

Начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский отчитался перед горожанами о завершении масштабного ремонта дорог

Сразу семь основных улиц краевого центра были комплексно отремонтированы и приведены в нормативное состояние в ходе реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Еще тринадцать объектов в рамках этого же проекта планируется отремонтировать в 2018 году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Масштабный ремонт городских улиц стартовал в июле этого года, и на начало ноября в общей сложности было отремонтировано 13 км дорог, заасфальтировано 240 тыс. кв. м дорожного полотна и более 20 тыс. кв. м тротуаров, заменено порядка 30 тыс. бордюров, восстановлено более 650 люков и решеток инженерных сетей с полной заменой плит перекрытия, нанесено около 1800 кв. м дорожной разметки. Об этом сообщил заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления дорог и благоустройства Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ, подводя итоги ремонтной кампании 2017 года.





«Никогда раньше за год мы не укладывали такого количества асфальтобетона, никогда не устанавливали такого количества бордюров и такого количества новых инженерных систем», - подчеркнул вице-мэр.

Семь адресов

Ремонтные работы велись сразу по семи адресам: ул. Светланской (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от ул. Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), ул. Выселковой, Народном проспекте (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), ул. Верхнепортовой, ул. Гоголя, ул. Всеволода Сибирцева, ул. Фадеева (на участке от ул. Спортивной до ул. Фадеева, 1 и участке ул. Фадеева между домами №42а и №53).

На всех объектах были демонтированы бордюры и старое асфальтовое покрытие (на Светланской и Народном проспекте – еще и трамвайные пути), а поверх выравнивающего слоя асфальтобетона уложен еще и слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Полимерные добавки, входящие в его состав, увеличивают долговечность покрытия и предотвращают образование температурных трещин. Попутно восстанавливались парковочные карманы, ремонтировались примыкающие к дорогам подпорные стенки, устанавливались канализационные люки и ливневые решетки, леерные ограждения, светофоры и дорожные знаки.

Тротуары заново заасфальтировали либо замостили новой бетонной брусчаткой. Появилось и несколько новых пешеходных зон вдоль дорог. В частности, на ул. Всеволода Сибирцева теперь тротуар на всем ее протяжении.

С целью снижения числа ДТП и исключения передвижения пешеходов в неустановленных местах на 47 улицах города были установлены леерные ограждения. И хотя эти работы еще полностью не завершены, до конца года есть время, а холода им не помеха.

В ходе комплексного уличного ремонта было установлено 550 дорожных знаков и три новых светофора – на ул. Фадеева, 1, ул. Борисенко, 10/7 и ул. Анны Щетининой, 7. Как показал мониторинг, именно на этих участках дорог из-за отсутствия регулирования пешеходных и транспортных потоков был высок риск ДТП и снижена пропускная способность автотранспорта.

По словам Леонида Вильчинского, столь масштабные ремонтные работы во Владивостоке давно не проводились. Если раньше просто асфальтировали какую-то часть дороги или участок тротуара, меняли отдельные канализационные люки и «ливневки», то ныне ремонту подвергали целиком несколько основных улиц.

Эх, пораньше бы!

Среди основных проблем минувшей ремонтной кампании Леонид Вильчинский назвал слишком позднее начало работ.

Финансирование работ по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» велось из консолидированного бюджета – федерального, краевого и муниципального. В общей сложности – 624 млн рублей. Но соглашение по расчетам между бюджетами подписали лишь 26 апреля, о проведении электронных торгов объявили 13 мая. А учитывая длительность конкурсной процедуры, регулируемой 44-ФЗ о закупках для государственных и муниципальных нужд, и время, необходимое на заключение контрактов с подрядчиками, к ремонтным работам подрядные организации смогли приступить лишь в июле.

По мнению Леонида Вильчинского, сроки начала дорожных работ играют огромную роль, когда ввиду их сезонности на счету у дорожников буквально каждый день.

В ходе аукциона городские власти расторговали 604 млн рублей – за такую сумму подрядчики взялись провести весь комплекс работ. А вот оставшиеся 20 миллионов, своего рода сэкономленные средства, использовать не удалось, так как по закону для этого пришлось бы вновь запускать длительную конкурсную процедуру. И когда вышли бы на подписание контракта, на проведение дорожных работ не осталось бы времени.

Конечно, если бы соглашение было подписано в феврале, а работы начаты с мая, провести новые торги и освоить оставшуюся сумму было бы вполне реально.

«Вторая проблема, которая у нас возникла, но мы ее потом решили – это аванс подрядчикам. Дорожные работы весьма материалоемкие, и не каждый наш подрядчик может себе позволить за счет банковских кредитов или собственных средств работать без аванса. С авансом в 10% от суммы контракта им было сложно работать, и в следующем году будем просить увеличить аванс подрядчикам для приобретения основных материалов», - заявил вице-мэр.

Планы на 2018-й

В 2018 году Владивосток продолжит реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Уже определен перечень улиц, которые планируются к ремонту. Это ул. Бестужева (от 1-й Морской до Посьетской), ул. Светланская, ул. Коммунаров (от ост. «Трудовая» и вниз практически до «Восточной верфи»), ул. 50-лет ВЛКСМ (от ост. «Фрегат» до ул. 40 лет ВЛКСМ и от ост. «Фрегат» до ост. «Трудовая»), ул. Порт-Артурская, ул. Спортивная, ул. Русская (участок дороги до «тысячекоечной» больницы), ул. Карьерная, ул. Прапорщика Комарова, ул. Адмирала Кузнецова и ул. Нижнепортовая.

На ул. Светланской планируется продолжить работы по демонтажу трамвайных путей и привести в порядок дорожное полотно на участке от остановки «Фуникулер» до стадиона «Авангард».

Ул. Прапорщика Комарова отремонтируют вверх от пересечения с Океанским проспектом. В перспективе планируется вывести ее через ул. Аксаковская в район фуникулера.

Ремонт ул. Адмирала Кузнецова запланирован на протяжении 1 км вниз от ул. Адмирала Юмашева ввиду недостатка финансовых ресурсов. Но, по словам Леонида Вильчинского, в 2019 году планируется продолжить ее ремонт.

На ул. Нижнепортовая следует остановиться особо. Дело в том, что в этом году проводился комплексный ремонт ул. Верхнепортовая, но к недоумению горожан она оказалась недоделанной. То есть одна бригада дорожников комплексно отремонтировала участок Верхнепортовой вверх от вокзала, другая – пошла им навстречу от Казанского моста, а середина так и осталась с разбитыми тротуарами и дорожным полотном.

«Дело в том, что в Верхнепортовую вклинилась улица Нижнепортовая и разорвала ее на две части. Непонятно почему, но так сложилось топографически. А так как в план ремонта у нас была включена ул. Верхнепортовая, то работать на Нижнепортовой мы не могли. По этому куску дороги к нам поступает много обращений от горожан, поэтому мы включили Нижнепортовую в план ремонта на следующий год. Это будет также комплексный ремонт – дороги и тротуаров», - заверил Леонид Вильчинский.

Включена в предварительный перечень улиц, планируемых к ремонту по приоритетному федеральному проекту, и ул. О.Кошевого, по которой проходит гостевой маршрут. Здесь имеются 2 светофора, работа которых сдерживает движение транспорта и создает пробки. Поэтому в 2018 году около школы №50 на О. Кошевого планируется возвести виадук. А в 2019-м – еще два неподалеку, один из которых возле супермаркета «Три Кота» на ул. Героев-Тихоокеанцев.

Предложения по адресам ремонта уже направлены в администрацию Приморского края и до конца ноября они должны быть переданы в Москву для защиты.

На верхнем фото: Улица Верхнепортовая во Владивостоке до и после ремонта. Фото автора.

Светлана СМИРНОВА.

КСТАТИ

Крупные компании Владивосток «не потянули»

Подрядчиков на проведение комплексных ремонтных работ во Владивостоке отбирали на конкурсной основе. Правда, крупные компании, работающие на краевом рынке дорожных услуг, не пожелали участвовать в аукционе. Ведь работать в городских условиях куда сложнее, чем в «чистом поле». Здесь напряженный трафик, большое количество коммуникаций, необходимость работы по ночам. Так что контракты мэрия заключила с компаниями среднего по производственным мощностям уровня: «ФедералСтрой», «Автобан-ДВ», «Строй Сити» и «Промстрой-ДВ».

«В подобных условиях эти компании раньше не работали. Это федеральный проект с дополнительными требованиями по ведению исполнительной документации и технологических процессов. Это практически тройной контроль за ходом выполнения работ. Проверяли и мы, как заказчики, и краевой департамент дорожного хозяйства, и Дальуправтодор. Но подрядчики с работой справились, хотя порой им приходилось устранять выявленные в ходе проверок замечания», - заявил вице-мэр.