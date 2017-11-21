Кадры по-прежнему решают все!

ДВФУ и «Транснефть» перешли на новый этап сотрудничества

Молодые кадры - залог успешного развития любой компании. Их основным преимуществом является уникальное сочетание личностных и деловых качеств: они амбициозны, работоспособны и мобильны. Для того, чтобы выпускники вузов попадали в рабочее русло компании не зелеными новичками, а уже обученными специалистами, работодатели начинают активно сотрудничать с образовательными учреждениями. В Приморье уже есть свои истории успеха по выращиванию молодых специалистов еще на этапе учебного процесса: сотрудничество ООО «Транснефть - Дальний Восток» и ДВФУ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Стратегия ООО «Транснефть - Дальний Восток» заключается в последовательном и систематическом выстраивании долгосрочных отношений с молодежью. Это целый комплекс мероприятий, направленный не только на непосредственную адаптацию молодых специалистов, пришедших на предприятие, но и длительную подготовку будущих работников. Наиболее тесно ООО «Транснефть - Дальний Восток» сотрудничает с Инженерной школой Дальневосточного федерального университета.





История этого взаимодействия началась с 2012 года - университет осуществляет подготовку кадров для нефтепроводной отрасли. За это время предприятие направило свыше 22 миллионов рублей на приобретение стендов, макетов и оборудования для вуза. В Инженерной школе ДВФУ появилась именная аудитория «Транснефть», макет головной нефтеперекачивающей станции (НПС), лабораторный стенд с трехпоточной вихревой трубой, гидравлический стенд, интерактивный учебно-тренажерный комплекс «Подготовка операторов НПС», оборудование для оснащения лаборатории трубопроводного транспорта нефти.

Для учащихся и профессорско-преподавательского состава вуза проводятся экскурсии на производственные объекты, презентации предприятия, профориентационные консультации. С 2012 года на производственных объектах «Транснефть - Дальний Восток» прошли учебную, производственную и преддипломную практику более 120 студентов Инженерной школы ДВФУ. На сегодняшний день в компании трудоустроено 72 молодых специалиста - выпускника университета.

Как отмечает начальник технического отдела ООО «Транснефть - Дальний Восток» Роман РОМАНОВ, за пять лет сотрудничества в компании внедрено девять разработок молодых специалистов, а технические ноу-хау нескольких студентов вошли в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В нынешнем году внимание специалистов привлекла работа магистранта Инженерной школы ДВФУ Георгия КАРПОВА. «Моя работа заключается в том, чтобы создать методику, когда по результатам сканирования мы получим 3D-модель резервуара и оценим его состояние. С ее помощью можно выявить деформированность резервуара, какие-либо иные его дефекты. Руководство организации сказало: если сможешь сделать методику, то мы внедрим ее», -рассказывает магистрант.

Сотрудничество ООО «Транснефть - Дальний Восток» и ДВФУ продолжает расширяться. На днях заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом и общим вопросам Таяр БЕКТИМИРОВ на торжественной церемонии вручил именные сертификаты, которые позволяют получать социальные выплаты и именные стипендии компании «Транснефть», четырем преподавателям кафедры «Нефтегазовое дело и нефтехимия» и девяти студентам, обучающимся по направлению «Нефтегазовое дело». Церемония завершилась деловой игрой для студентов и аспирантов кафедры, во время которой участники обучались навыкам эффективной работы в команде. Следующим этапом сотрудничества вуза и предприятия станет чтение специалистами «Транснефть - Дальний Восток» нового курса лекций, который стартует в начале декабря.

Проректор по учебно-воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН выразил поддержку инициативам компании. «Мы со своей стороны подтвердили свою готовность сотрудничать и уверенно будем продолжать готовить специалистов для предприятий, входящих в систему «Транснефти», - заявил проректор в ходе торжественной церемонии вручения именных сертификатов.

На фото: Сотрудничество ООО «Транснефть - Дальний Восток» и ДВФУ продолжает расширяться.

Фото ООО «Транснефть - Дальний Восток».

Наталья КОМИССАРОВА.