Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кадры по-прежнему решают все!
ДВФУ и «Транснефть» перешли на новый этап сотрудничества
Молодые кадры - залог успешного развития любой компании. Их основным преимуществом является уникальное сочетание личностных и деловых качеств: они амбициозны, работоспособны и мобильны. Для того, чтобы выпускники вузов попадали в рабочее русло компании не зелеными новичками, а уже обученными специалистами, работодатели начинают активно сотрудничать с образовательными учреждениями. В Приморье уже есть свои истории успеха по выращиванию молодых специалистов еще на этапе учебного процесса: сотрудничество ООО «Транснефть - Дальний Восток» и ДВФУ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Стратегия ООО «Транснефть - Дальний Восток» заключается в последовательном и систематическом выстраивании долгосрочных отношений с молодежью. Это целый комплекс мероприятий, направленный не только на непосредственную адаптацию молодых специалистов, пришедших на предприятие, но и длительную подготовку будущих работников. Наиболее тесно ООО «Транснефть - Дальний Восток» сотрудничает с Инженерной школой Дальневосточного федерального университета.
История этого взаимодействия началась с 2012 года - университет осуществляет подготовку кадров для нефтепроводной отрасли. За это время предприятие направило свыше 22 миллионов рублей на приобретение стендов, макетов и оборудования для вуза. В Инженерной школе ДВФУ появилась именная аудитория «Транснефть», макет головной нефтеперекачивающей станции (НПС), лабораторный стенд с трехпоточной вихревой трубой, гидравлический стенд, интерактивный учебно-тренажерный комплекс «Подготовка операторов НПС», оборудование для оснащения лаборатории трубопроводного транспорта нефти.
Для учащихся и профессорско-преподавательского состава вуза проводятся экскурсии на производственные объекты, презентации предприятия, профориентационные консультации. С 2012 года на производственных объектах «Транснефть - Дальний Восток» прошли учебную, производственную и преддипломную практику более 120 студентов Инженерной школы ДВФУ. На сегодняшний день в компании трудоустроено 72 молодых специалиста - выпускника университета.
Как отмечает начальник технического отдела ООО «Транснефть - Дальний Восток» Роман РОМАНОВ, за пять лет сотрудничества в компании внедрено девять разработок молодых специалистов, а технические ноу-хау нескольких студентов вошли в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В нынешнем году внимание специалистов привлекла работа магистранта Инженерной школы ДВФУ Георгия КАРПОВА. «Моя работа заключается в том, чтобы создать методику, когда по результатам сканирования мы получим 3D-модель резервуара и оценим его состояние. С ее помощью можно выявить деформированность резервуара, какие-либо иные его дефекты. Руководство организации сказало: если сможешь сделать методику, то мы внедрим ее», -рассказывает магистрант.
Сотрудничество ООО «Транснефть - Дальний Восток» и ДВФУ продолжает расширяться. На днях заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом и общим вопросам Таяр БЕКТИМИРОВ на торжественной церемонии вручил именные сертификаты, которые позволяют получать социальные выплаты и именные стипендии компании «Транснефть», четырем преподавателям кафедры «Нефтегазовое дело и нефтехимия» и девяти студентам, обучающимся по направлению «Нефтегазовое дело». Церемония завершилась деловой игрой для студентов и аспирантов кафедры, во время которой участники обучались навыкам эффективной работы в команде. Следующим этапом сотрудничества вуза и предприятия станет чтение специалистами «Транснефть - Дальний Восток» нового курса лекций, который стартует в начале декабря.
Проректор по учебно-воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН выразил поддержку инициативам компании. «Мы со своей стороны подтвердили свою готовность сотрудничать и уверенно будем продолжать готовить специалистов для предприятий, входящих в систему «Транснефти», - заявил проректор в ходе торжественной церемонии вручения именных сертификатов.
На фото: Сотрудничество ООО «Транснефть - Дальний Восток» и ДВФУ продолжает расширяться.
Фото ООО «Транснефть - Дальний Восток».
Наталья КОМИССАРОВА.
Новости тематики
- Кадры по-прежнему решают все!
- Кто в Приморье не экономит на кадрах
- На подработке с гибким графиком жителям Приморья обещают от 70 тыс. рублей
- Регион с компетенциями и руками
- У крупнейшего предприятия Приморья - новый руководитель
- Обман опережающего развития
- И тысячи рабочих мест
- II Дальневосточная конференция HR-Погружение соберет во Владивостоке более 200 HR-профессионалов
- 15% жителей Приморья испытывает стресс на работе ежедневно
- Сервисный персонал Восточного экономического форума пополнился 21 компетентным официантом
Новости раздела
- Что нам стоит терминал построить
- WWF России предлагает законом установить сроки заготовки кедрового ореха
- "Такого ремонта за год мы никогда не делали"
- Кадры по-прежнему решают все!
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- Рыбаки Приморья добыли более 650 тысяч тонн рыбы
- Вопрос об избрании нового мэра Владивостока решили не откладывать в долгий ящик
- ТОРы и Свободный порт: от идеи к воплощению
- Свободный порт Владивосток накрылся Генпланом
- Конференция расширила горизонты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Падь начала оправдывать название
- В России придумали новый неожиданный налог
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- Бывший глава Владивостока не теряет надежды вернуть утраченное влияние
- Работники одного из крупнейших предприятий надеются на нового главу региона
- Какие мегамосты еще ждать Дальнему Востоку
- В Приморском крае появится еще один угольный порт
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Приамурья в хранении агрохимикатов
- В Хабаровске стартует традиционный конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь"