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В Приморье громкие проекты громко лопаются
О том, что в Приморье не удалось реализовать один из амбициозных проектов - инновационный культурный центр на острове Русском, доложили самому президенту
На прошедшей недавно встрече Президента РФ Владимира ПУТИНА и министра культуры Владимира МЕДИНСКОГО последний вынужден был признать, что одну из амбициозных строек Приморья - инновационный культурный центр на острове Русском во Владивостоке - построить в сроки не получилось. При этом, практически везде по стране подобные центры уже вовсю функционируют.
Договор на строительство ИКЦ в виде двух куполов, пишет PrimaMedia, заключили в декабре 2015 года, а в конце 2016-го его возведение должно было завершиться. Но оказалось, что отведенная под стройку «приморского Колизея» территория в бухте Балка все еще принадлежит военным и полностью краю не передана. В прошлом году администрации Приморского края удалось разрешить данный вопрос, произвести все необходимые согласования, но срок завершения строительства отложили.
Какой-то сложности архитектура здания не предполагала: два купола площадью 1300 и 830 кв. метров, соединенных переходом. В основе конструкций - балки и витражные окна. Летом был найден подрядчик для монтажа куполов - ООО «Альфа-Эстейт», который должен был завершить все работы к декабрю этого года. Однако еще в мае агентству стало известно, что амбициозный проект - один из трех подобных на всю страну - под угрозой заморозки.
Сперва выяснилось, что из-за проблемы с землей федеральные средства на 2016 год в полном объеме не освоили, и край вернул их в казну. Денег на строительство в 2017 году не было. Затем в крае заявили, что Минфин РФ согласовал возврат неосвоенных денег (323 млн рублей), а координационный совет по вопросам реализации госпрограммы «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» утвердил выделение из краевого бюджета еще 66,1 млн рублей на условиях софинансирования. В июле представитель Минкульта РФ Александр СЕРГАДЕЕВ заявил, что все работы по ИКЦ на Русском должны быть завершены до конца 2017 года.
И казалось бы, все хорошо, вот только за последние полгода строительство инновационно-культурного центра почти не продвинулось, в чем недавно лично убедился врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО. Затягивание работ ему пояснили сменой подрядной организации (на какую - не уточнили).
Кстати, в этом же году во Владивостоке предполагалось завершить строительство нового микрорайона «Патрокл», о планах строительства которого было громко заявлено еще на саммите АТЭС-2012. Однако довольно большая его территория, включая центральные участки, до сих пор оказалась недоосвоенной.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), земельные участки общей площадью 75,9 га в бухте Патрокл решено выставить на земельный аукцион.
Всего предлагается 97 земельных участков в заманчивой для застройщиков южной части города, рядом с Морским кладбищем и недалеко от Русского моста, соединяющего основную часть Владивостока с островом Русским, где находится хорошо известный кампус ДВФУ. Участки разной площади и конфигурации предлагаются под объекты комплексной жилой застройки. При этом «проектом планировки территории определены границы зон размещения объектов жилой и общественно-деловой застройки, объектов социально-культурного, рекреационного и коммунально-бытового назначения, объектов транспортной и инженерной инфраструктур и иного назначения».
В АИЖК считают, что развитие этой территории является одним из приоритетных для Владивостока и всего Приморья, поскольку она становится лицом города и края, то есть их Морским фасадом. Однако начальная цена этих участков определена всего в 1,35 млрд. рублей, то есть в среднем около 14 млн. за каждый, что по силам даже начинающему инвестору.
Заявки на участие в предстоящих торгах АИЖК принимает до 4 декабря, а уже 8 декабря должен состояться аукцион.
Евгений СИДОРОВ.
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