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Вопрос об избрании нового мэра Владивостока решили не откладывать в долгий ящик
У соискателей на вакантное кресло мэра приморской столицы есть всего полмесяца, чтобы сдать пакет документов в конкурсную комиссию - прием заявлений от желающих занять пост главы города стартовал в понедельник, 20 ноября. Конкурсные процедуры предполагается провести очень оперативно: уже 15 декабря Владивосток может получить нового мэра, избранного Думой города.
Вероятнее всего, новый мэр у Владивостока появится незадолго до начала суда над его предшественником, Игорем ПУШКАРЕВЫМ. Но человеку, который через месяц станет мэром Владивостока - а это, учитывая ореол должности, должен быть по-настоящему смелый, даже авантюрный политик - прогнать из своей головы тяжелые мысли поможет недавнее решение Верховного суда РФ. Он, как известно, постановил судить Игоря Пушкарева в Москве (см. материал справа), а значит, будущему градоначальнику не придется принимать бразды правления, имея перед глазами наглядный пример из серии «куда приводят мечты».
Выборы до выборов
В минувший четверг, 16 ноября, Дума Владивостока официально объявила конкурс на замещение должности главы столицы Приморья, а также утвердила состав конкурсной комиссии, которая займется отбором претендентов на высокий пост. В нее вошли врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий БРАТЫНЕНКО, директор департамента внутренней политики АПК Павел ЯСЕВИЧ, представитель правового департамента краевой администрации Виктор КИРЯЕВ, депутат Законодательного собрания Приморья Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, а также депутаты Думы Владивостока Виктор АБЛАПОВ, Виктор ФЕДОРОВ, Геннадий КУЛИКОВ и Владимир ИСАКОВ. Ранее предложенный в состав конкурсной комиссии председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности, член фракции ЛДПР Василий ВАСИЛЬЕВ взял самоотвод, объяснив, что планирует участвовать в конкурсе в качестве кандидата на пост главы Владивостока.
Документы от претендентов на пост мэра Владивостока будут приниматься с 20 ноября по 4 декабря, причем подать их можно будет и по выходным дням. Заседания конкурсной комиссии, по итогам которых станут известны фамилии кандидатов на пост мэра, предполагается провести утром 13 и 15 декабря. Исходя из практики других муниципальных образований, можно предполагать, что окончательно главный кадровый вопрос Владивостока будет закрыт в течение нескольких дней после этих дат, хотя Положение о порядке проведения конкурса дает возможность повременить с финальным аккордом до конца декабря. Но можно предположить, что «сценаристы» конкурса торопятся успеть решить кадровый вопрос во Владивостоке до официального старта избирательной кампании по выборам президента РФ: вести ее удобнее, имея во главе столицы края «постоянного» мэра, отвечающего за результат.
Можно многим, нужно не всем
Согласно действующей правовой базе, право участвовать в конкурсе на замещение должности главы Владивостока имеют граждане РФ не моложе 21 года, отвечающие ряду требований. В частности, соискатель мэрского кресла должен иметь высшее образование и определенный стаж работы на руководящей должности, а также не быть судимым. В конкурсную комиссию, помимо заявления, анкеты и общегражданских документов, потребуется предоставить копию трудовой книжки и диплома, а также сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, о вкладах в банках и ценных бумагах.
Удостоверившись в полноте и правильности оформления пакета документов, а также проведя собеседования с теми, кто изъявит желание занять пост мэра, конкурсная комиссия должна будет предложить для рейтингового голосования в Думе Владивостока не менее двух кандидатов. Главой города станет тот, кого поддержит не менее половины от установленной численности депутатского корпуса, то есть как минимум 18 из 35 депутатов.
Председатель конкурсной комиссии, «внутриполитический» вице-губернатор Дмитрий Братыненко считает, что пост мэра должен занять «хозяйственник, а не политик» (но, как показывает многолетняя практика, даже у самого крепкого хозяйственника во главе города с 12-миллиардным бюджетом могут проснуться политические амбиции).
«Все ждут, чтобы этот человек был привязан к городу, не был проходимцем. Поэтому мы ставим на приморца. Нам нужно, чтобы в город пришел человек, который знает, как им управлять, который умеет это делать», - отметил Дмитрий Братыненко по завершении заседания гордумы.
Некоторые хорошо знакомые владивостокцам фамилии возможных будущих градоначальников обсуждались в кулуарах еще до ухода в отставку Игоря Пушкарева. Правда, публично о своих амбициях занять высокий пост пока никто из серьезных политиков не заявил… В свою очередь, председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, еще весной считавшийся одним из главных претендентов на руководство краевой столицей, на днях еще раз подтвердил, что участвовать в конкурсе не намерен и вполне комфортно чувствует себя в нынешней должности. А имеющий опыт борьбы за мэрское кресло краевой депутат Олег Вельгодский, чья фамилия также мелькала в политраскладах, как член конкурсной комиссии не может претендовать на пост мэра.
Так или иначе, выборные процедуры завершатся еще до начала суда над предыдущим мэром. Кроме того, ВС РФ удовлетворил ходатайство о продлении срока содержания фигурантов дела под стражей до 28 февраля 2018 года, что так же может говорить о возможном отложении даты начала рассмотрения дела.
Александр САЛКОВ.
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