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Свободный порт Владивосток накрылся Генпланом
Девять инвестпроектов резидентов СПВ уже попали в границы запретной зоны города. То ли еще будет…
В новой редакции Генерального плана Владивостока забыли про Свободный порт. С таким тезисом выступил председатель Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Антон СКОРИК на заседании общественного экспертного совета по экономической политике в Приморском крае под председательством врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО. Ключевой темой заседания стали вопросы изменения генерального плана Владивостока, возникшие в связи с этим проблемы предпринимателей и угрозы для Свободного порта, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Одним из самых острых вопросов регионального и местного уровня на сегодня является изменение генерального плана и плана землепользования и застройки (ПЗЗ) Владивостока. В рамках таких изменений, самая популярная для инвесторов функциональная зона по жилому строительству Ж-3 и Ж-4 лишилась в качестве основных видов использования объектов социальной инфраструктуры. Инвесторам предлагают пройти дополнительные круги согласования и общественных слушаний для реализации комплексных проектов застроек, когда рядом с жилым домом планируется стоянка, магазин или место общественного питания. Мы столкнулись с угрозой реализации инвестиционных проектов, по многим из них пройдено проектирование и понесены затраты» - прокомментировал Антон Скорик, председатель Ассоциации.
В своем докладе Антон Скорик указал на основную тенденцию по падению темпов ввода жилья в Приморском крае. По данным Приморстата, за счёт всех источников финансирования с января по сентябрь 2017 года организациями всех форм собственности построены 3 452 квартиры, общей площадью 244 тыс. м2, что меньше аналогичного периода в 2016 году на 17,9%. При этом общероссийский показатель за указанный период - это падение всего на 4,5%. После вступления в силу нового генерального плана и ПЗЗ в текущей редакции этот показатель ухудшится в разы. Снижение объёмов строительства жилья неизбежно приведёт к росту цен, что негативно отразится на социально-экономических показателях.
Также, членом совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Константином Богданенко был поднят острый вопрос, который касается территории лесничеств и запрет районов Минобороны. Часть земель Владивостока, площадью 16 тысяч Га, а это примерно половина территории города, попало в запретную зону военного объекта, включая несколько жилых районов и всю промышленную зону города. Согласно действующему законодательству, на территории запретной зоны запрещается возводить новые объекты капитального строительства.
«Девять инвестиционных проектов резидентов свободного порта Владивосток находятся в границах запретной зоны. Данный административный барьер является серьезным препятствием для реализации инвестиционных проектов. Идти нужно не по пути исключения участков пострадавших лиц, необходимо проводить работу по обследованию и формированию корректных границ военных лесов и высвобождать территорию под развитие города» - прокомментировал Константин Богданенко.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, подводя итоги совещания, пообещал в ближайшее время разобраться со всеми проблемными вопросами, касающимися нового генерального плана Владивостока и предоставить конкретные пути решения. Также Андрей Тарасенко отметил, что Администрация Приморского края находится в диалоге с Министерством обороны Российской Федерации по вопросу запрета районов и в ближайшее время будут скорректированы границы. «Решить проблемы строительной отрасли должно более тесное взаимодействие органов исполнительной власти и бизнеса. Со стороны Администрации Приморского края координировать этот процесс будет профильный вице-губернатор и новый архитектор, которого выберут в ближайшее время» - прокомментировал Андрей Тарасенко.
Еще одним важным решением стала договоренность о возложении дополнительных полномочий на инвестиционное агентство Приморского края в части решения вопросов резидентов СПВ с другими региональными органами власти. Таким образом, Инвестиционное агентство должно стать единым окном для решения вопросов с ресурсоснабжающими организациями, земельным и градостроительным департаментом в целях оперативной и беспрепятственной реализации резидентами СПВ инвестиционных проектов.
Евгений СИДОРОВ.
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