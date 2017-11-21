Конференция расширила горизонты

Предприниматели Приморья поговорили об инвестклимате в регионе и выходе на внешние рынки

Ежегодная конференция предпринимателей Приморского края состоялась 17-18 ноября во Владивостоке. В нынешнем году ее участниками стали более 700 представителей бизнеса – этот показатель, вдвое превышающий прошлогодний, оказался рекордным за всю историю мероприятия. Кроме того, впервые участие в конференции приняла делегация женщин-предпринимателей из приграничных территорий Китая: поговорить с приморскими коллегами было о чем, ведь немалая часть повестки была посвящена вопросам развития экспорта и международной торговли, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Диалог налажен

Стартовал форум с пленарного заседания «Приморье – территория для бизнеса. Растем и расширяем горизонты», где одним из центральных вопросов стало взаимодействие власти и бизнеса. Участников конференции поприветствовал врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

- У Приморского края выгодное географическое положение, есть свои полезные ископаемые, трудовые резервы. Но мы нуждаемся в вас – тех, кто может организовать и сделать, - обратился Андрей Тарасенко к представителям бизнес-сообщества. – Почти во всех видах деятельности есть огромный задел для создания культуры предпринимательства, которая необходима нашему краю. А мы вам поможем, во всяком случае, будем стараться это сделать

Глава региона акцентировал, что развитие крупных производств в рамках Территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток всегда влечет за собой создание множества мелких предприятий. И это дает хороший шанс реализовать свой потенциал представителям приморского бизнеса. Связь крупных проектов с развитием МСП Андрей Тарасенко продемонстрировал на примере судостроения.

- Судостроительный кластер, который создается в Приморье, будет крупнейшим в стране. Но корабль – это не только корпус, но и холодильники, окна, шторы, иллюминаторы, трубопроводы… Все это мы можем производить в крае, - сказал врио главы региона. – Портовая инфраструктура, сельское хозяйство, зоны отдыха – везде есть «точки роста».

По словам заместителя председателя президиума общественной организации «Общественный Совет предпринимателей Приморья» Павла ГЕТМАНА, сегодня взаимодействие власти и бизнеса в Приморье строится не по принципу «боевых действий», а на основе готовности обеих сторон уважать интересы друг друга.

- За последние годы государство повернулось к нам лицом. Создан институт уполномоченного по защите предпринимателей, бизнесу дали возможность выдвигать своих представителей в экспертные советы, Общественную палату. Мы должны слышать власть, понимать их интересы, находить «золотую середину», - высказал мнение Павел Гетман. Он призвал предпринимателей края быть более активными в отстаивании своих интересов, а не высказывать недовольство «на кухне». Диалогу с общественниками открыт и Андрей Тарасенко.

- Не стесняйтесь озвучивать «больные» для вашего бизнеса темы уполномоченному, а мы с ней будем их решать, - пообещал глава региона предпринимателям.

В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА отметила, что сегодня задачей номер один является формирование благоприятного делового климата в муниципалитетах Приморья. Активность бизнеса в разных муниципалитетах сильно разнится, потому что инвестклимат на местах во многом зависит от глав территорий, подчеркнула бизнес-омбудсмен.

- Предприниматели во многих муниципалитетах должны жить и развиваться совсем в других условиях. От развития бизнеса зависит жизнь в отдельном районе, и, в конечном счете, жизнь в крае в целом, - отметила Марина Шемилина. По ее словам, помочь улучшить ситуацию способен впервые составленный в этом году рейтинг муниципальных образований Приморья по развитию инвестиционного климата: подготовленный аппаратом бизнес-омбудсмена доклад вызвал большое внимание у мэров приморских городов и глав районов.

- Главы переживают, никто не хочет быть в аутсайдерах, - подчеркнула Шемилина.

Экспорт получил поддержку

Как и в прошлом году, одной из главных тем дискуссии на конференции предпринимателей стало развитие экспортного потенциала Приморья, в том числе за счет представителей малого и среднего бизнеса. Стратегией развития экспорта РФ ставится задача увеличить вклад МСП в экспорт до 13-15%, в то время как аналогичный показатель в Южной Корее составляет 30%, а в Китае – 50%.





Президент союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Борис СТУПНИЦКИЙ напомнил, что экспорт – это не только драйвер развития экономики, но и фактор повышения финансового устойчивости конкретного экспортера. Освоение новых рынков и новых технологий в конечном счете приносит более высокую прибыль, подчеркнул Ступницкий.

- Режимы таможенного дерегулирования, а также наличие в крае 14 пунктов пропуска стимулируют производителей к созданию экспортных производств. Вместе с мощными федеральными и краевыми программами поддержки экспорта эти факторы «подстегивают» интерес бизнеса к внешним рынкам, - сказал глава приморской ТПП. Он напомнил, что по результатам визита президента РФ Владимира ПУТИНА на Дальний Восток крупнейшим банкам страны было дано поручение подготовить новые кредитные продукты, ориентированные на приграничные территории, ТОРы и Свободный порт Владивосток.

- Наши товары востребованы в АТР, но их не всегда хорошо знают, - обозначил проблему Борис Ступницкий. - Приморский товар должен производиться под «зонтичным» брендом Приморского края. Тогда бренд региона будет усиливать наших экспортеров, а экспортеры качеством своих товаров будут поддерживать бренд Приморского края.

По данным, озвученным в ходе круглого стола «Перспективы реализации экспортного потенциала Приморского края. Возможности для микропредприятий и малого бизнеса», за истекший период 2017 года рост экспорта товаров из Приморья составил 31%, что заметно выше среднероссийского показателя. Причем у приморского экспорта есть хороший задел для дальнейшего роста, в том числе благодаря дополнительным мерам поддержки, предпринимаемым на региональном уровне в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.

По словам заместителя директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексея КОЛМОГОРОВА, департамент совместно с региональным Центром развития экспорта и Торгово-Промышленной палатой Приморского края оказывает содействие малым и средним предприятиям края в выходе на внешние рынки, а также в поиске партнеров через торговые представительства России за рубежом. Кроме того, приморские производители могут представить свою продукцию на экспозициях Приморского края на различных международных выставках. Аналогичным опытом продвижения товаров из Приморья на международный рынок поделились и представители объединения малого и среднего бизнеса «Опора России».





- Если большие компании могут позволить себе крупные бюджеты на продвижение своего продукта и создание представительств за рубежом, то у малого бизнеса такой возможности нет. Мы реализуем проект «Окно в Азию», который позволяет микро- и малому бизнесу проводить тестовые продажи небольших партий товара в магазинах Китая. По истечении определенного времени производитель получает маркетинговый отчет о своем продукте, а затем может подписать коммерческий контракт с торговой сетью КНР, - рассказал и.о. руководителя комитета международных отношений приморского отделения ООО МСП «Опора России» Евгений НИКИФОРОВ.

Как известно, сегодня экспорт российских продуктов питания в Китай растет быстрыми темпами, и Приморье играет активную роль в этом процессе. Перспективным, как показали последние несколько лет, является приморский мед, однако конкуренция на этом рынке уже очень высока, согласились участники круглого стола, посвященного развитию экспорта. А генеральный директор ООО «Сота» Валентина ВОРОШИЛОВА даже выступила с идеей создания единого бренда приморского меда, который поставляется на внешний рынок. Кроме того, считает предприниматель, региону необходима программа развития пчеловодства.





Генеральный директор группы компаний «Байкал» и основной инвестор медоперерабатывающего завода «Приморские пасеки» Николай ТОКУРЕНОВ обратил внимание участников дискуссии на разницу в государственных требованиях к продукту в России и в Китае.

- Для развития экспорта в Приморском крае необходимо создать аккредитованную по международным стандартам лабораторию, которая бы занималась выдачей сертификатов соответствия на экспортируемые продукты, - считает Николай Токуренов.

- Сегодня наша основная задача – объединяться в отраслевом плане, формировать бренд, продавать товар с высокой добавленной стоимостью. Важна поддержка национальных региональных дистрибьюторов со стороны государства, - отметил генеральный директор ООО «Русский экспорт» Илья РОМАНОВ. Кстати, как сообщил генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей КАЗАКОВ, в Приморье продолжается подготовка к внедрению экспортного стандарта. В организации надеются, что край войдет в число «пилотных» регионов РФ, где принят стандарт, уже в 2018 году. Разработкой экспортной стратегии региона занимается рабочая группа, созданная на базе департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края.

На фото: Одной из главных тем дискуссии на конференции предпринимателей стало развитие экспортного потенциала Приморья. Фото автора.

Евгений СИДОРОВ.