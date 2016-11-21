Предпринимателей просят оценить инвестклимат в Приморье

Опрос предпринимателей о состоянии инвестклимата начался на Инвестиционном портале Приморского края, где можно оценить работу, а также внести свои предложения для улучшения условий ведения бизнеса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Как рассказали в Инвестиционном агентстве Приморского края, которое проводит опрос, предприниматели могут оценить сразу несколько направлений.



«Это регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, регистрация недвижимого имущества, постановка земельных участков на кадастровый учет, подключение к электросетям, трудовые ресурсы, информационная, финансовая и имущественная поддержка, лицензирование медицинской и образовательной деятельности, деятельности по перевозкам пассажиров, административная нагрузка на бизнес, а также общая оценка инвестиционного климата», – сообщили в агентстве.



Данные, полученные в процессе опроса, будут направлены в администрацию Приморского края и использованы для принятия решений, направленных на улучшение инвестиционного климата в предпринимательской среде.



«Участие бизнеса в таких процессах – это важнейшая составляющая. Проводимая работа должна быть двусторонней: предприниматель высказывает свои пожелания, задает нужное направление, а органы исполнительной власти совместно с Агентством разрабатывают комплекс мероприятий, позволяющих решить поставленную задачу», – подчеркнула первый заместитель директора Агентства, руководитель функционального проектного офиса Елена Яскевич.



Отметим, направлять готовые предложения для внесения в дорожные карты также можно напрямую на адрес fpo@pkia.ru, а ознакомиться с уже существующими дорожными картами по данным направлениям – на Инвестиционном портале в разделе «Национальный рейтинг», сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



Напомним, Приморье реализует программу «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» с начала текущего года. Она включает в себя комплекс мероприятий по таким направлениям как «Предпринимательство и инвестиции», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT инфраструктура».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.