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Предпринимателей просят оценить инвестклимат в Приморье

21 Ноября 2016, 18:19 | Приморье

Опрос предпринимателей о состоянии инвестклимата начался на Инвестиционном портале Приморского края, где можно оценить работу, а также внести свои предложения для улучшения условий ведения бизнеса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как рассказали в Инвестиционном агентстве Приморского края, которое проводит опрос, предприниматели могут оценить сразу несколько направлений.

«Это регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, регистрация недвижимого имущества, постановка земельных участков на кадастровый учет, подключение к электросетям, трудовые ресурсы, информационная, финансовая и имущественная поддержка, лицензирование медицинской и образовательной деятельности, деятельности по перевозкам пассажиров, административная нагрузка на бизнес, а также общая оценка инвестиционного климата», – сообщили в агентстве.

Данные, полученные в процессе опроса, будут направлены в администрацию Приморского края и использованы для принятия решений, направленных на улучшение инвестиционного климата в предпринимательской среде.

«Участие бизнеса в таких процессах – это важнейшая составляющая. Проводимая работа должна быть двусторонней: предприниматель высказывает свои пожелания, задает нужное направление, а органы исполнительной власти совместно с Агентством разрабатывают комплекс мероприятий, позволяющих решить поставленную задачу», – подчеркнула первый заместитель директора Агентства, руководитель функционального проектного офиса Елена Яскевич.

Отметим, направлять готовые предложения для внесения в дорожные карты также можно напрямую на адрес fpo@pkia.ru, а ознакомиться с уже существующими дорожными картами по данным направлениям – на Инвестиционном портале в разделе «Национальный рейтинг», сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

Напомним, Приморье реализует программу «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» с начала текущего года. Она включает в себя комплекс мероприятий по таким направлениям как «Предпринимательство и инвестиции», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT инфраструктура».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: инвестклимат  экономика 



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