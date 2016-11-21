Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнесменами Китая заявлено более 20 проектов для реализации в ТОР и Свободном порту Владивосток
Объем инвестиций составит около 3 млрд долларов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
В Лиме состоялась встреча Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. В мероприятиии принял участие Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как подчеркнул глава российского государства, в настоящее время фиксируется улучшающаяся динамика торгово-экономических отношений. «Это касается и продуктов высокой степени переработки, это касается высокотехнологичных сфер производства. По всем этим направлениям мы двигаемся вперёд, несмотря ни на какие сложности, и нас это очень радует. Это говорит о том, что мы работаем не вхолостую, а достигаем тех целей, которые перед собой ставим», - подчеркнул Владимир Путин.
Президент России отметил прошедшую недавно в Санкт-Петербурге 21-ю регулярную встречу руководителей правительств двух стран, во время которой было подписано 25 межправительственных документов, конкретизирующих достигнутые ранее договорённости. Напомним, один из этих документов касается создания Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Северо-Востока КНР.
Стоит отметить, на сегодняшний день китайскими инвесторами уже заявлено более 20 инвестиционных проектов для реализации в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток с объемом инвестиций около 3 млрд долларов.
Продолжается совместная работа по реализации проекта развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
В ходе прошедших в октябре переговоров китайская сторона передала Минвостокразвития перечень из 13 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, в реализации которых заинтересованы 9 китайских компаний, с объемом инвестиций более 750 млрд рублей. Речь идет о проектах в сфере добычи и переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, развитии портовой и логистической инфраструктуры.
В свою очередь российская сторона предложила китайским партнерам создать совместный центр поддержки китайского бизнеса на Дальнем Востоке. Предложение было поддержано на заседании Совета сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, сообщили "Золотому Рогу" в Минвостокразвития России.
Новости тематики
- Бизнесменами Китая заявлено более 20 проектов для реализации в ТОР и Свободном порту Владивосток
- Родина Samsung, LG, Posco положила глаз на Приморье
- В Приморье директор коммерческой организации предстанет перед судом
- Резидент Свободного порта Владивосток запустит производство трубопроводных систем из полипропилена
- Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
- "М.Видео" понравилось в Приморье
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Зерновой терминал обосновался на Хасанщине
- Соседи распробовали приморское
- Предпринимателей Владивостока поддержат финансово
Новости раздела
- Бизнесменами Китая заявлено более 20 проектов для реализации в ТОР и Свободном порту Владивосток
- Рынок страхования жилья ожидает новый закон
- Родина Samsung, LG, Posco положила глаз на Приморье
- Количество заходов круизных лайнеров во Владивосток увеличится в два раза
- Главная сельскохозяйственная ярмарка Приморья уступит место новогодней елке
- В Приморье директор коммерческой организации предстанет перед судом
- Приморский край посетили 184 тысячи китайских туристов
- Резидент Свободного порта Владивосток запустит производство трубопроводных систем из полипропилена
- Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
- В Приморье клиентам "Ростелекома" стала доступна еще одна услуга компании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рыбаки Приморья шарахаются от этой рыбы
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- Работников с ипотекой запретят увольнять
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии
- Свободный порт Владивосток перешел под контроль таможни