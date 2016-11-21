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Бизнесменами Китая заявлено более 20 проектов для реализации в ТОР и Свободном порту Владивосток

21 Ноября 2016, 12:09 | Приморье

Объем инвестиций составит около 3 млрд долларов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

В Лиме состоялась встреча Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы двух государств обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. В мероприятиии принял участие Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Как подчеркнул глава российского государства, в настоящее время фиксируется улучшающаяся динамика торгово-экономических отношений. «Это касается и продуктов высокой степени переработки, это касается высокотехнологичных сфер производства. По всем этим направлениям мы двигаемся вперёд, несмотря ни на какие сложности, и нас это очень радует. Это говорит о том, что мы работаем не вхолостую, а достигаем тех целей, которые перед собой ставим», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России отметил  прошедшую недавно в Санкт-Петербурге 21-ю регулярную встречу руководителей правительств двух стран, во время которой было подписано 25 межправительственных документов,  конкретизирующих достигнутые ранее договорённости. Напомним, один из этих документов касается создания Межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Северо-Востока КНР.

Стоит отметить, на сегодняшний день китайскими инвесторами уже заявлено более 20 инвестиционных проектов для реализации в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток с объемом инвестиций около 3 млрд долларов.  

Продолжается совместная работа по реализации проекта развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

В ходе прошедших в октябре переговоров китайская сторона передала Минвостокразвития перечень из 13 инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, в реализации которых  заинтересованы 9 китайских компаний, с объемом инвестиций более 750 млрд рублей. Речь идет о проектах в сфере добычи и переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, развитии портовой и логистической инфраструктуры.

В свою очередь российская сторона предложила китайским партнерам создать совместный центр поддержки китайского бизнеса на Дальнем Востоке. Предложение было поддержано на заседании Совета сотрудничества регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, сообщили "Золотому Рогу" в Минвостокразвития России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

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Теги: тор  свободный порт владивосток 



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