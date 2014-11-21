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В Приморье увеличилось производство паркета и сахара
В Приморском крае в январе-октябре 2014 года промышленными предприятиями отгружено продукции на 202,2 млрд рублей. Наибольший удельный вес приходился на предприятия обрабатывающих производств – 73,9%, сообщили ZRPRESS.Ru в Приморскстате.
Объем производства промышленной продукции в Приморье в январе-октябре 2014 года увеличился на 3,3% к соответствующему периоду прошлого года. В обрабатывающих отраслях рост составил 6,5%. Снижение наблюдается в добыче полезных ископаемых – 0,7% и в электроэнергетике – 3,6%.
Рост промышленного производства обеспечили следующие виды деятельности: производство машин и оборудования (на 30%), производство транспортных средств и оборудования (на 19%), химическое производство (на 16%), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (на 15%), текстильное и швейное производство (на 12%), обработка древесины и производство изделий из дерева (на 5%), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 3%).
Спад выпуска продукции наблюдался в таких видах деятельности, как производство резиновых и пластмассовых изделий (на 14%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 12%), производство пищевых продуктов (на 2%).
В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечен рост следующих видов продукции: паркета (на 30%), бумаги (на 5%), блоков оконных и шпона лущенного (на 3%), цемента (на 1%). Сократилось производство шпона строганного, окон и дверей полимерных, конструкций и деталей сборных железобетонных, кирпича строительного.
Из пищевых продуктов в январе-октябре 2014 года увеличилось производство сахара (на 27%), плодоовощных консервов (на 16%), вод минеральных (на 13%), сыра и творога (на 7%), кондитерских изделий (на 2%). Снизился выпуск масла растительного (на 25%), рыбы и рыбопродуктов (на 10%), цельномолочной продукции (на 9%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 5%), мяса и субпродуктов (на 2%).
В январе-октябре 2014 года сократилась добыча угля на 21%, металлических руд - на 15%. Выросла добыча прочих полезных ископаемых в 2,3 раза.
Выпуск электроэнергии и теплоэнергии в январе-октябре 2014 года снизился на 2% и 8%, соответственно.
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