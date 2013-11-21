Заводу "Газпром СПГ Владивосток" подыскали руководителя

ООО возглавил Игорь Крутиков, занимавшийся вопросами строительства в компании "Газпром добыча Надым" (недропользователь Бованенковского газоконденсатного месторождения).

Игорь Крутиков родился в 1964 году в Сахалинской области. В 1986 году окончил Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт, в 2008 году получил степень MBA в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента. В 1999-2008 годах - заместитель начальника, начальник управления капитального строительства и обустройства, заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО "Газпром добыча Ноябрьск". В 2008-2013 годах - заместитель генерального директора по капитальному строительству, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО "Газпром добыча Надым".

Компания специального назначения ООО "Газпром СПГ Владивосток" создана на базе 100% дочернего общества "Газпрома" ООО "Эколого-аналитический центр газовой промышленности". Активы этой компании консолидированы ООО "Газпром ВНИИГАЗ", а "оболочка" переименована и перерегистрирована в Приморье.

"Газпром" планирует разработать проектную документацию по строительству завода по сжижению газа в Приморье в третьем квартале 2014 года, сообщает компания по итогам совещания под руководством главы компании Алексея МИЛЛЕРА.

В ходе совещания были подтверждены планы по вводу в эксплуатацию первой очереди завода в 2018 году.

"Начались проектно-изыскательские работы в районе предполагаемого размещения завода СПГ и сопутствующей инфраструктуры - на полуострове Ломоносова и в бухте Перевозной. В частности, ведутся инженерные изыскания для проектирования объектов завода и отгрузочного терминала. Предполагается выполнить целый комплекс детальных исследований, в том числе инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, сейсмологические и сейсмотектонические", - сообщает компания.

Обоснование инвестиций в проект завода СПГ во Владивостоке было одобрено правлением "Газпрома" в феврале текущего года. В феврале 2013 года проект перешел в инвестиционную стадию реализации. Начало поставок продукции с первой линии завода ожидается в 2018 году, со второй линии - в 2020 году. Мощность каждой линии составит 5 млн тонн в год. В перспективе возможно дальнейшее расширение завода СПГ.

Ресурсной базой для завода станет, прежде всего, газ Сахалинского, а также Якутского и Иркутского центров газодобычи. Целевыми рынками сбыта являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время ведется активная работа по маркетингу объемов СПГ с проекта.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ОАО "Газпром".