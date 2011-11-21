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Новый приток гастарбайтеров ожидается в Приморье

21 Ноября 2011, 01:44 | Приморье

С наступлением весны в Приморье на заработки потянулись гастарбайтеры из бывших союзных республик. С работой в этом году туго. И сотрудников правоохранительных органов проинструктировали на предмет возможных столкновений граждан на почве нацвражды.

Наибольшие заработки прибывшим в докризисный период давал Владивосток. Фирмы, оказывающие услуги по предоставлению временной регистрации, уже заклеили объявлениями о возможности оказания содействия в трудоустройстве районы Баляева и Луговой.

Это традиционные места скопления граждан Молдавии и Таджикистана, из-за особенностей трудовой миграции плата за аренду гостинок в районе "Красного знамени", 133 выросла на 15-20%. Покупательская способность лея (национальная валюта республики Молдова) падает, в начале февраля курс составлял с 10,40 лея за доллар, к началу февраля - 10,52 лея. Правительство Молдовы начало тратить деньги местного стабилизационного фонда на поддержку доллара, который является в стране базовой валютой. Гражданам пообещали, что дефолта не будет, и они, вняв, быстро потянулись на заработки.

Самая престижная работы для гастарбайтера - водитель и разнорабочий на стройках. С последними, включая подработку на строительстве частных коттеджей, прибывшим на заработки в этом году не повезет. Найти работу дворником в частном порядке, нелегально в Управляющей компании или ТСЖ стало сложнее. Контролирующие органы бдительно следят за возможностью привлечь руководителя к административной ответственности в размере 200 тыс. рублей. По-прежнему высокий спрос на дорожных рабочих. По неофициальным сведениям, "откат" за трудоустройство на укладку дорог составляет до 30% заработка.

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