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"Билайн" готовится к старту в Приморье
С 25 января Приморский филиал ОАО "Вымпелком" возглавляет Алексей ДМИТРИЕВ, непосредственно за технические вопросы отвечает технический директор Василий СТЕПНОВ. Оба назначенца ранее работали в Сибирском регионе ОАО "Вымпелком" (один техническим директором, другой ведущим инженером).
Технари на руководящие посты в Приморье выбраны не случайно. Сеть третьего поколения "Билайн" планируется запустить в регионе в августе-сентябре 2008 г. И сейчас главная задача - ее построить. Как сообщают в компании, строительство базовых станций в Приморье уже началось. Ориентировочно их будет 140-170 штук. По данным пресс-службы Дальневосточного региона ОАО "Вымпелком", приблизительная сумма затрат на реализацию проекта в 2008 г. составляет $30 млн.
Руководитель Дальневосточного региона ОАО "Вымпелком" Сергей МИРОНОВ так прокомментировал назначения: "Приморье для нас особенный регион - мы должны развернуть сеть третьего поколения в кратчайшие сроки, а Алексей и Василий знакомы со всеми тонкостями и "подводными камнями", которые возникают при строительстве сети".
По информации ДДГ "ЗР", в настоящее время "Вымпелком" активно ведет прием на работу специалистов во Владивостоке. В первую очередь технических работников. Всего в штат Приморского филиала планируется набрать больше 100 человек.
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