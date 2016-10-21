В Приморье более 200 тысяч человек посетили казино Tigre de Cristal за год

Посещаемость крупнейшего в России казино выросла на 50 процентов. Ежедневно комплекс Tigre de Cristal посещают более 1000 человек, 30% из которых – иностранные туристы, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в департаменте туризма Приморского края.



Резидент интегрированного развлекательного курорта «Приморье», компания G1 Entertainment, запустил работу своего первого объекта Tigre de Cristal в октябре 2015 года.



По информации департамента туризма Приморского края, деятельность первого казино принесла государству почти полмиллиарда рублей за счет налоговых отчислений и платежей во внебюджетные фонды. В организации также отметили, что с начала 2016 года гостиничный комплекс с казино посетили более 190 тысяч гостей.



Порядка 30% всех посетителей казино составляют иностранные туристы из азиатских стран – КНР и Республики Корея



«Значительный рост посещаемости пришелся на период с июля по сентябрь этого года, когда среднее количество ежедневных посещений увеличилась с 500 до 1000 человек. Общее количество посетителей за этот период составило более 95 тысяч человек, а это примерно столько же, сколько и за все первое полугодие 2016 года», - отметил глава департамента Константин Шестаков.



Он также добавил, что порядка 30% всех посетителей казино составляют иностранные туристы из азиатских стран – КНР и Республики Корея.



«Основой роста посещаемости иностранными туристами этого развлекательного комплекса является активная маркетинговая политика компании за рубежом. Компания G1 Entertainment принимает активное участие в продвижении как туристского потенциала региона в целом, так и своего объекта в частности, понимая, что это неразрывные вещи. В 2016 году Tigre de Cristal был представлен на стенде Приморского края на туристических выставках KOTFA в Республике Корея и JATA в Японии. В ноябре 2016 года представители компании примут участие на международной туристической выставке в Шанхае», – сообщил Константин Шестаков.



Директор департамента также отметил, что посетителей привлекают не только азартные игры, но и дополнительные услуги, предоставляемые на территории первого комплекса интегрированного развлекательного курорта.



Tigre de Cristal принял у себя более 100 гостей и участников Восточного экономического форума, которые, в свою очередь, высоко оценили уровень сервиса гостиницы и ресторанов



«В Tigre de Cristal работают два ресторана европейской и паназиатской кухни – «Cascade» и «88», шеф-повара для которых были приглашены из Греции и Китая. Также здесь в июне этого года был создан первый на Дальнем Востоке виртуальный гольф-клуб «Cristal Golf». Комплекс включает в себя и гостиницу на 121 номер, которая в дальнейшем будет претендовать на категорию «5 звезд» при прохождении классификации, где, по данным инвестора, 96 процентов постояльцев – это иностранцы», – рассказал Константин Шестаков.



Стоит отметить, что Tigre de Cristal принял у себя более 100 гостей и участников Восточного экономического форума, которые, в свою очередь, высоко оценили уровень сервиса гостиницы и ресторанов.



Напомним, развлекательный комплекс Tigre de Cristal – это первый объект, заработавший в интегрированном развлекательном курорте «Приморье». До 2019 года компания G1 Entertainment, основными акционерами которой являются гонконгские компании Melco Entertaiment и Summit Ascent Holding Ltd., планирует вложить еще 500 миллионов рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта. Свой второй проект они будут вести совместно с южнокорейской компанией Kangwon Land.



На данный момент работы на территории курорта «Приморье» ведут еще три крупных инвестора. Компании Diamond Fortune Holding Prim и Royal Time Prim ведут земляные работы и готовы приступить к строительству. Игорная компания NagaCorpLtd, головной офис которой расположен в Камбодже, начинает строительство гостиничного комплекса «Маяк» уже в ноябре этого 2016 года.



По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, развитие развлекательного курорта обеспечит создание новых рабочих мест и увеличение гостиничного фонда региона. Предполагается также, что созданная в ходе дальнейшей реализации проекта туристская инфраструктура к 2025 году приведет к росту объема турпотока в регион до 8 миллионов человек в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

