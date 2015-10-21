Во Владивостоке пройдет первый на Дальнем Востоке Форум продаж

Последний год был непростым практически для всех участников экономической деятельности. Макроэкономические условия ухудшились, цены выросли, покупательская способность уменьшилась, санкции повлияли на стабильность поставок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако не у всех компаний произошел спад продаж. Там, где провели ассортиментную диверсификацию, разумно подошли к расходам на сбыт и логистику, уточнили программы лояльности клиентов, грамотно занимались компетенциями и мотивацией «продажников», отмечается не только отсутствие спада, но и некоторый рост, главным образом за счет увеличения своей доли рынка относительно конкурентов.

Эксперты утверждают, что именно продажам в кризисной ситуации должно быть уделено особое внимание. «Это основной бизнес-процесс, поэтому к нему и все внимание, - считает генеральный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех» Елена РАУД. - Если трудную экономическую ситуацию можно преодолеть увеличением усилий, то кризис преодолевается только новым решением. На языке метафоры это выглядит так: трудная ситуация – это бревно на пути, подними повыше ногу, перешагни и иди дальше, а кризис – это стена, т.е. то препятствие, которое может быть преодолено лишь новым решением – подкоп, другой путь, катапульта и др. Если это понимать, то и стратегия работы с продажами в кризис вырисовывается следующая: ищите новые, не применяемые вами ранее решения. Причем все решения вы найдете у своего персонала. Поэтому мы убеждены: преодоление кризиса – это вовлечение в процесс поиска решений коллективного разума ваших сотрудников. Чаще всего именно в кризис выводятся на рынок новые продукты, расширяется география продаж, появляется новая тактика продвижения товаров и услуг, рождаются новые способы закрепления за собой имеющихся клиентов. Ну и, конечно, новые стратегии не отменяют простой активности, основанной на целеустремленности и оптимизме».

Для того чтобы оценить все аспекты работы с продажами, Дальневосточный консалтинговый центр «Успех» инициировал проведение первого на Дальнем Востоке Форума продаж, который пройдет во Владивостоке 16-21 ноября.

Агентство имеет в своем багаже опыт проведения более 20 форумов по самым разным направлениям (Логистический форум, Форум индустрии красоты, HR-форум и т.д.). Теперь на дальневосточной территории появится площадка и для профессионального общения коммерсантов.

Рассчитано мероприятие на всех, кто вовлечен в процесс продаж. «Форум – это семь мероприятий, рассчитанных на разные целевые аудитории. Много мероприятий, рассчитанных на лиц, принимающих решения, – генеральных и коммерческих директоров. Конференция «Новые и актуальные стратегии продаж», VIP-встреча с одним из лидеров рынка консалтинга по построению систем продаж Сергеем ШЕВЧЕНКО, два семинара по прорывным решениям в продажах Бориса ЖАЛИЛО, - делится планами Елена Рауд. - Отдельно проводим конференцию для тех, кто учит продажам. Еще одна конференция посвящена вопросам управления отделом продаж. Ожидается, что самой многочисленной будет конференция «Эффективные техники захвата и удержания клиентов», рассчитанная на самих «продажников» разного уровня – от продавцов до региональных представителей».

Будут, конечно, и изюминки. Так, каждую из конференций откроет своя процедура знакомства «Партнерский Networking», а также деловая игра, решения кейсов, конкурсы. Но основной упор организаторы делают на доклады – темы и спикеры отбираются особенно тщательно.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.