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ВТБ в Приморье увеличил кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу на 65%

21 Октября 2015, 13:40 | Приморье

По итогам третьего квартала кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу дирекции ВТБ в Приморском крае вырос на 65% и достиг 23,8 млрд рублей, что обеспечило рост за год в 2,5 раза, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Общий кредитно-документарный портфель с учетом предприятий крупного бизнеса увеличился на 27,3% и составил 67,4 млрд рублей, таким образом рост за год составил 47,5%. Объем выданных кредитов в третьем квартале 2015 года составил 11,6 млрд рублей, из них среднему региональному бизнесу предоставлено финансирование в объеме 7,2 млрд рублей.

«ВТБ готов обеспечить поддержку ключевых проектов, реализуемых в Приморье, и будет последовательно наращивать финансирование региональной экономики», - прокомментировал руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН.

В структуре кредитно-документарного портфеля ВТБ в Приморском крае представлены предприятия оборонной промышленности (53%), торговли (13%), органы государственной власти (9%), компании сферы энергетики (7%), гостиничного сервиса (4%), транспорта и связи (3%).

Кроме того, продолжился рост расчетов в национальных валютах со странами АТР. Объем операций в юанях по итогам 3 квартала составил 13 млн юаней (рост за год в 17 раз). Расчеты в иенах составили 147 млн иен, что обеспечило рост за год на 78%.

В юанях российские контрагенты оплачивали импорт из КНР стройматериалов, оборудования и комплектующих, спортинвентаря, кормовых добавок. Импортные платежи в иенах проводились за поставки из Японии транспортных средств и комплектующих, моторных масел. С экспортерами рассчитывались в иенах за консультационные услуги.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ВТБ 






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