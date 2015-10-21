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Оптовые перепродавцы лишились статуса поставщика электроэнергии на ряде территорий Приморья
Оптовые перепродавцы электроэнергии, не выполнившие требования Постановления Правительства РФ № 508, с 1 октября лишились статуса гарантирующего поставщика. Это компании, которые не покупают электроэнергию с оптового рынка, а приобретают ее у ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК)», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Департамент по тарифам администрации края в соответствии с п. 229 Постановления Правительства РФ № 442 принял решение об изменении границ деятельности. Таким образом, функции сбыта электроэнергии в г. Арсеньеве, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Хасанском, Пограничном районах переданы ПАО «ДЭК».
На территории Приморья действуют 4 компании-перепродавца: ОАО «Дальнегорская электросеть», ОАО «Электросеть» (г. Арсеньев), ОАО «Электросервис» (г.Лесозаводск) и АО «ДРСК». Ни один из гарантирующих поставщиков 2-го уровня не обеспечил требования законодательства по регистрации точек поставки и обеспечению покупки электроэнергии с оптового рынка и не смог остаться в статусе гарантирующего поставщика. Данные компании обязаны реализовать комплекс технических мероприятий по передаче сведений о потребителях, переходящих на обслуживание в ПАО «ДЭК».
Так, в соответствии с действующим законодательством такие категории потребителей, как население, бюджетники различных уровней финансирования, обязаны приобретать электроэнергию только у гарантирующего поставщика. На указанных территориях Приморья ПАО «ДЭК» является единственной компанией, имеющей данный статус. В соответствии с произошедшими изменениями всем юрлицам предлагается заключить договоры с энергокомпанией. При этом они могут сохранить отношения с прежней компанией, которая теперь может осуществлять деятельность только как энергосбытовая организация.
Если лишенный статуса гарантирующий поставщик 2 уровня намерен продолжать работать в качестве энергосбытовой компании, то он в этом статусе должен пройти тарифное регулирование. Кроме того - обязан изменить структуру договорных отношений по покупке электроэнергии у ПАО «ДЭК» в интересах этих потребителей и урегулировать отношения с самими потребителями в новом статусе.
По включенным в зону ПАО «ДЭК» территориям на обслуживание перешло около 88 тыс. физических лиц. «Дальневосточная энергетическая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории ДФО, осуществляющим поставки электроэнергии свыше 1,5 млн потребителей - физических лиц и 48 тыс. юридических лиц в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской АО.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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