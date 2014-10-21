Во Владивостоке яхт-клуб "Тихий океан" потерял право на мол в Спортивной гавани

Спортивная гавань сможет расширить зону развлечений за счет мола, который нынче занят элитной стоянкой для яхт. Решением Пятого арбитражного апелляционного суда Северный мол Спортивной гавани переходит в муниципальную собственность Владивостока.

Руководство производственно-коммерческой компании «Тихий океан» - владельца яхт-клуба - намерено обжаловать это решение в высшей инстанции.

Горожанам это место в центре Владивостока хорошо известно как одна из самых дорогих и престижных во Владивостоке стоянок для катеров и яхт. Мол в Спортивной гавани был отсыпан еще в советские времена. Здесь «парковались» катера, яхты и лодки рыбаков и моряков. Когда-то здесь действовала первая детская парусная школа, которую в бытность мэра Владимира Николаева «выселили». Кстати, свой катер Николаев швартовал именно у этого мола. Эксперты намекают, что морская стоянка и сегодня связана со структурами бывшего мэра. Официально владельцем в суде выступало ООО «Производственно-коммерческая фирма «Тихий океан».

Пришедшая к власти команда Игоря Пушкарева долго оспаривала в судах сомнительную долгосрочную аренду, в которую был отдан центр города при мэре Владимире Николаеве, в том числе и в Спортивной Гавани. Первая попытка в суде напомнить, что морское побережье, да еще в центре города, не может быть частной собственностью, не увенчалась успехом. Суд первой инстанции согласился с доводами яхт-клуба «Тихий океан» о том, что эта земля и все сооружения на ней находятся в частной собственности.

Однако мэрия и прокуратура не согласились, настаивая на том, что гидротехническое сооружение «Северный мол Спортивной гавани», расположенное в районе Спортивной набережной Владивостока (ул. Батарейная, 3), выбыло из собственности муниципального образования помимо воли собственника в результате преступных действий лица, представившего суду поддельные документы. Кстати, его виновность была установлена приговором Ленинского районного суда г. Владивостока только в прошлом году. Северный мол как объект недвижимости был продан ООО ПКФ «Тихий океан» позже.

Но по версии владельцев яхт-клуба «Тихий океан» первая инстанция арбитражного суда фундаментально исследовала спор и вынесла единственно верное решение: Северный мол Спортивной гавани принадлежит этой компании. «Сегодня яхт-клуб «Тихий океан» и земля, на которой он стоит, - это неделимое целое. Как можно отобрать у нас землю, если все, что на ней стоит, возведено нами, за наши средства? - заявил директор ПКФ «Тихий океан» Владимир Леонов. - Наша компания приобрела этот участок земли в совершенно плачевном состоянии с разбитыми пирсами, без какой-либо инфраструктуры. Сегодня же администрация города безосновательно полагает, что мол законно вернули в муниципальную собственность. Но по факту эта земля принадлежала ВРХФ («Востокрыбхолодфлот». - Прим. авт.) и в муниципальной собственности никогда не была».

По словам директора «Тихого океана», в свое время этот яхт-клуб, как неделимое имущество, вместе с пирсами был приобретен частной компанией у ВРХФ, ее правопреемником сегодня и является «Тихий океан». За последние 10 лет в эту недвижимость были вложены десятки миллионов: построены бетонные причальные стенки, современные пирсы, расположены колонки подключения яхт, подведены все коммуникации. На месте никому не нужной, заброшенной земли вырос современный яхт-клуб.

Эту позицию его владельцы и изложили в арбитраже. Суд первой инстанции согласился с этими аргументами, пока прокуратура не выяснила, что с самой землей и молом не все так чисто, как в документах яхт-клуба. Однако, по словам директора Владимира Леонова, ПКФ «Тихий океан» уже обратилась в суды высших инстанций, где будет добиваться отмены вынесенного вердикта и отстаивать свои права на землю Северного мола Спортивной гавани. И у них есть весомые аргументы.

«Какое отношение город Владивосток и его администрация могут иметь ко всем постройкам, коммуникациям на этой территории? Мы вкладывали деньги компании в развитие яхт-клуба. Даже чеки за все эти годы у нас сохранены», - говорит Владимир Леонов. И если нынешние собственники - добросовестные приобретатели, то кто компенсирует им реальные затраты за имущественный комплекс (не за землю на берегу моря)? И куда яхтсменам перекочевать со своими яхтами? Ведь проблему со стоянками, хоть морскими, хоть автомобильными, городские власти так и не могут решить. Может случиться, что элитная стоянка в Спортивной гавани останется, только аренду придется платить уже в какому-нибудь МУП.

Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.