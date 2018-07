Китай приготовил России свиную поджарку

Цена мяса из Поднебесной на 20% ниже, чем предлагают другие страны-импортеры

Китайские предприятия впервые за 10 лет начали осуществлять поставки свинины в Россию. 11 октября впервые с 2004 года были отгружены 32 контейнера (800 тонн).

С 19 августа Россия разрешила поставки свинины с двух китайских предприятий - Heihongjiang Baoquanling Shuanghui Beidahuang Food Co., Ltd и Wangkui Shuanghui Bei dahuang Food Co., Ltd. Китай предлагает увеличить число поставщиков уже в ближайшее время.

Досье "Золотого Рога": В 2013 году Китай произвел 68 млн тонн свинины, из которых на экспорт было отправлено лишь 147 тыс. тонн. Кроме свинины китайские предприятия готовы поставлять в Россию значительные объемы мяса птицы. По его производству Китай занимает второе место в мире. В прошлом году было произведено 18 млн тонн мяса птицы, экспортировано 590 тыс. тонн. При этом 11 птицеводческих предприятий поставляют продукцию в страны Евросоюза, 105 - в Японию.

Как уже сообщал «Золотой Рог», санкции на ввоз мясной продукции из США и ряда европейских стран уже нанесли первый удар по рынку Приморского края. Импортеры терпят колоссальные убытки из-за того, что оплаченные контейнеры с мясом так и не достигли российских берегов, а поставщики тех стран, ввоз из которых разрешен, значительно подняли цены на свою продукцию. В сложной ситуации оказались сегодня и мясопереботчики: стоимость сырья растет с каждым днем, а власти региона требуют сдерживать рост цен на продукты питания. Однако, как жалуются приморские переработчики, заключить с ними контракты пока не удается. У дальневосточных участников мясного рынка есть опасения, что заводы открыты для крупнейших импортеров Москвы и Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе уполномоченный представитель управления карантинной службы провинции Хэйлунцзян КНР Ло ГУНПИГ предложил российской стороне увеличить число поставщиков свинины.

«Если бы все 11 предприятий провинции Хэйлунцзян прошли разрешительные процедуры РФ, то мы, считаем, смогли бы удовлетворить спрос в России. Если остановимся на двух предприятиях, то останемся далеки от этой цели. Экспорту свинины в Россию в КНР уделяется большое внимание, а у провинции Хэйлунцзян самая протяженная граница с Российской Федерацией. В провинции работают 11 предприятий по производству мяса свинины, но только два из них аттестованы российскими ветеринарными властями. 800 тонн мяса уже отправлены с них морем в Санкт-Петербург», - заявил китайский чиновник на совещании в Хабаровске, проведенном по инициативе регионального управления Россельхознадзора.

По словам замглавы карантинной службы приграничной китайской провинции, в отрасли действует жесткая система надзора за качеством.

«С самого начала содержание животных контролируется со всех сторон - от качества комбикормов до убоя. Качество - важный вопрос не только для России, но и во всем мире», - отметил Ло Гунпин. По его словам, на двух мясокомбинатах на всех этапах производства мяса уже работает российский ветврач, а с 20 октября российский инспектор появится еще на трех предприятиях. «В ближайшее время, к началу ноября, будут аттестованы и открыты для экспорта свинины еще три предприятия в провинции Хэйлунцзян», - сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Михаил ОЛЕЙНИКОВ.

Замглавы минсельхоза Хабаровского края Александр РЫЖКОВ в свою очередь сообщил, что делегация региона побывала на предприятиях мясопереработки провинции Хэйлунцзян. По результатам поездки губернатор Вячеслав ШПОРТ направил письмо в правительство РФ с просьбой исследовать дополнительно 9 предприятий Хэйлунцзяна с целью изучить возможности расширения списка поставщиков китайской свинины.

Российский чиновник поянил, что уже в ноябре ожидаются поставки в Хабаровский край. «В октябре представители наших мясоперерабатывающих компаний посещали Хэйлунцзян и заключили там контракты на поставку порядка 4 тонн свинины до конца года. Продукт получится дешевле, поскольку цена мяса из Китая на 20% ниже, чем предлагают другие страны-импортеры. Плюс дешевле сама логистика. Надеемся, что поставки стабилизируют цены в регионе. Ожидаем даже некоторого снижения цен», - сказал он.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.