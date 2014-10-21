Страховщики ОСАГО используют только крайние значения ценового коридора в ОСАГО

Новый механизм ценообразования в ОСАГО, разрешивший ценовую конкуренцию в 5%-ном тарифном коридоре впервые за 10 лет существования ОСАГО, начал работать в России с 11 октября этого года. Как показал опрос страховщиков, проведенный агентством «Интерфакс-АФИ», ценовая реформа может разделить их на два лагеря.

Одни компании планируют работать по нижней границе ценового коридора, другие - по верхней его границе. Средние значения ценового коридора в ОСАГО практически не применяются.

Пока ценовая дифференциация в ОСАГО применяется по территориальному признаку, сообщил агентству руководитель дирекции розничного бизнеса ОСАО «Ингосстрах» Виталий КНЯГИНИЧЕВ, комментируя практику первых дней ценовой реформы в ОСАГО.

«В Москве, например, тариф применяется по нижней границе, а в Казани - по верхней границе коридора», - привел пример он.

«Как будут действовать конкуренты, мне сложно предугадать. Пока все идут по верхней планке, исключение составляют ставки страхования легковых автомобилей, принадлежащих юрлицам, что было предсказуемо», - добавил Виталий Княгиничев.

Другие опрошенные агентством страховщики сообщили, что, согласно новому порядку, компании должны открыто публиковать применяемые тарифы в ОСАГО на своих сайтах, а также направить утвержденные и применяемые компанией тарифы в Центробанк и Российский союз автостраховщиков (РСА).

«Конкретные тарифы, используемые компанией, утверждаются приказом генерального директора, они размещаются на сайте страховщика и направляются в ЦБ РФ и в РСА», - отметил директор центра андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

По его мнению, «большинство крупных компаний, скорее всего, будут придерживаться верхней границы, особенно по базовой ставке для легковых транспортных средств физических лиц».

Мнение коллеги разделяет заместитель руководителя управления методологии обязательных видов страхования компании «АльфаСтрахование» Сергей СКОМОРОХИН.

«Если говорить о базовой ставке страхового тарифа по ОСАГО для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 11 октября в нашей компании она составляет 2574 рубля (установлена по верхней границе), - сказал он. - Вероятно, крупные страховщики поступят аналогичным образом - установят в качестве базовой ставки максимальное значение тарифного коридора. Причина в том, что нового тарифа также недостаточно для покрытия убыточности ОСАГО». Остальные игроки, по мнению Сергея Скоморохина, «скорее всего, установят в качестве базовой ставки минимальное значение тарифного коридора».

При этом он допускает, что «все может определяться убыточностью ОСАГО каждого конкретного страховщика в каждом отдельном регионе, а также планами страховщика по развитию собственного портфеля ОСАГО. Там, где убыточность будет находиться в пределах допустимых норм, страховщики будут применять нижнюю границу».

В свою очередь, заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ» Дамир АКСЯНОВ сообщил, что компания уже опубликовала применяемые в ОСАГО тарифы. «Пока мы приняли решение ориентироваться на нижнюю границу коридора при страховании автопарков юридических лиц и верхнюю - при страховании автомобилей физических лиц. Эти два сегмента заметно отличаются друг от друга уровнем убыточности», - сказал он агентству.

О вреде дешевизны

В нынешних условиях, когда принятых мер недостаточно для нормализации ситуации на рынке, тарифный коридор в полном смысле этого слова работать не будет, убежден генеральный директор ОАО «Росгосстрах» Дмитрий МАРКАРОВ.

«Компании ответственные, намеренные и дальше работать на рынке ОСАГО, будут работать на верхней границе тарифного коридора. Те же, кто сегодня работает «с оборота», думает только о том, как обеспечить сбор страховых премий, не заботясь о дальнейшем выполнении своих обязательств, будут работать по нижней границе коридора. Сам коридор будет способствовать естественному очищению рынка», - предположил представитель «Росгосстраха».

Поэтому он рекомендует страхователю, «который в дальнейшем намерен получать от своей компании страховые выплаты, быть особенно внимательным при выборе страховщика».

«Нужно понимать, что в условиях, когда ОСАГО в рознице является убыточным для всех без исключения страховщиков, попытка страховой компании продавать полисы дешевле всех должна как минимум настораживать», - подчеркнул Дмитрий Маркаров.

Вторая по объему сборов в ОСАГО компания «РЕСО-Гарантия», судя по размещенной на сайте информации, также ориентируется во многих случаях на верхнюю ценовую планку тарифного коридора в ОСАГО. Таким образом, в частности, установлены ставки тарифов для частных лиц.

Вместе с тем слишком жесткий подход в оценках поведения компаний не всегда оправдан, считает генеральный директор ГСК «Югория» Алексей ОХЛОПКОВ. Он заявил журналистам, что по нижней границе тарифного коридора его компанией, например, установлена цена полисов ОСАГО в Москве - наиболее благополучном регионе - и Ханты-Мансийске как стратегически значимом для компании.

При этом он признал, что «в большинстве российских регионов компания сочла правильным применить тариф по верхней границе ценового коридора».

«Полагаю, большинство страховщиков ОСАГО по верхней границе также будет применять тариф для такси - транспортной группы с крайне высокой убыточностью в ОСАГО», - предположил А.Охлопков. Он добавил, что «вообще не слышал от кого-то из коллег о применении новых тарифов в ОСАГО по серединному значению тарифного коридора».

Тарифный коридор – начало ценовой либерализации

Положение закона об ОСАГО об увеличении имущественных выплат на каждого пострадавшего со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей вступило в силу с 1 октября этого года.

С 11 октября вступило в силу положение о новых тарифах в ОСАГО, утвержденное Банком России, документ одновременно ввел тарифный коридор для страховщиков ОСАГО. До этого времени в ОСАГО применялись фиксированные тарифы и коэффициенты к ним, утвержденные постановлением правительства.

«Возможности действовавшего 11 лет тарифа ОСАГО давно были исчерпаны, - сказал агентству президент РСА Павел БУНИН. - По нашим данным, 31 субъект РФ на сегодняшний день убыточен по ОСАГО. За счет тарифного коридора можно в какой-то степени компенсировать недостаточность территориальных коэффициентов».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.