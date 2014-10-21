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Первое казино откроется в Приморье весной 2015 года
Весной 2015 года в строй будет введено первое казино, строительство которого сейчас завершается в игорно-развлекательной зоне «Приморье». Сегодня за этим обещанием, не первым за 5 лет, стоят возведенное под крышу здание отеля в бухте Муравьиной и объявленный оргнабор на курсы крупье. 18 октября «Первая игровая компания Востока» провела в Артеме День открытых дверей, который посетили около тысячи приморцев.
Возможно, ярмаркой вакансий власти стремились привлечь внимание жителей Приморского края к подзабытой игорной зоне. Но строительство этого комплекса ведет «Первая игровая компания Востока», со 100-процентным участием иностранного капитала, привлекая инвестиции на бирже Гонконга. С основным на сегодняшний день инвестором, председателем совета директоров компании Summit Ascent Holdings Limited Лоренсом ХО губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ встречался в сентябре, и было заявлено: финансирование первой гостиницы с казино гарантировано. И на прошлой неделе исполнительный директор «Первой игровой компании Востока» (ПИКВ) подтвердил: рулетка закрутится весной. Но теперь нужны кадры. Образованные кадры.
Сегодня в компании работают менеджеры со всего мира, готовые поделиться своим богатым опытом. У соискателей приветствуется знание иностранных языков, что, с одной стороны, поднимает планку требований, однако с другой – активная языковая практика на работе значительно повышает ценность и стоимость самого специалиста.
Как сообщил Крейг Баллантайн, на ярмарке вакансий в Артеме планируется отобрать первых 100 специалистов, чтобы уже в декабре начать их обучение. «Мы планируем привлечь на работу около тысячи специалистов в разные подразделения. Это игровая деятельность, управление отелем, финансовая сфера и сфера услуг. Отбирать и готовить специалистов мы будем из числа талантливой приморской молодежи», - отметил Крейг Баллантайн.
В начале декабря 2015 года в ПИКВ запланировано открытие учебного центра по подготовке специалистов для работы в казино. В центре будут подготовлены около 400 сотрудников по специальности «крупье», а ближе к открытию пройдут тренинги для работников сферы гостеприимства и ресторанного бизнеса: барменов, официантов, администраторов, поваров и других. Это еще около 500 рабочих мест.
Работодатель обещает прекрасные условия работы: соцпакет, гибкий график работы, полное соблюдение трудового законодательства. Кстати, время обучения оплачивается компанией, что немаловажно для многих соискателей. Кроме того, заработная плата крупье достаточно высока, и руководство ПИКВ надеется, что это станет хорошим стимулом для молодежи остаться в своем регионе.
С одной стороны, как и во многих регионах России, в Приморском крае остро стоит вопрос с рабочими местами, особенно для молодежи. Отсутствие опыта и высокая конкуренция на рынке труда являются серьезным препятствием при поиске места работы, особенно если эта работа первая. Работодатели не слишком охотно идут навстречу молодым соискателям. Поэтому инициатива компании ПИКВ по созданию новых рабочих мест для молодежи получила активную и деятельную поддержку приморских руководителей всех уровней. Промо-акцию «День открытых дверей» поддержала администрация Артемовского городского округа.
Открытие первого казино – лишь часть глобального проекта зарубежного инвестора. Напомним, побережье бухты Муравьиной, среди живописных сопок с пресноводным озером, планируется использовать не только для игорного бизнеса, но и как туристско-рекреационную базу. На территории РИЗ «Приморье» первоначально планировалось возвести 4 пятизвездочных отеля, 7 четырехзвездочных и 4 трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс и другие объекты круглогодичного использования. С выходом на проектную мощность развлекательная зона предоставит до 10 тысяч рабочих мест. Это обеспечит активным сотрудникам компании большие возможности для развития и быстрый карьерный рост.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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