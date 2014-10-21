В Приморье порт Посьет попал под проблемы "Мечела"

Владелец стивидора пересматривает планы капитальных затрат

Находящееся в трудном финансовом положении ОАО «Мечел» в очередной раз заявило о сокращении заявленных инвестиционных планов на 2014 год, которые ранее оценивались в $220 млн. Участники рынка ожидают, что группе придется пересматривать планы и в отношении модернизации порта Посьет.

«По факту мы идем несколько ниже по оплате капитальных вложений, что связано частично с тем, что мы постоянно пересматриваем планы капзатрат и пытаемся оптимизировать расходы, связанные с этой деятельностью. В основном все, что мы тратим, - это затраты на поддержание и оплата по уже реализованным проектам», - заявил в ходе телефоной конференции генеральный директор компании Олег КОРЖОВ.

По его словам, ранее планировалось, что на инвестиции в текущем году «Мечел» потратит до $930 млн, из которых $720 млн пойдут на освоение Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Однако эти затраты должны быть покрыты за счет проектного финансирования ВЭБа. В прочие проекты группа рассчитывала инвестировать $200-220 млн.

Досье "Золотого Рога": В группе «Мечел» консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Основным бенефициаром группы является председатель ее совета директоров Игорь ЗЮЗИН. Чистый долг «Мечела» на конец июня составлял $8,65 млрд, увеличившись за второй квартал на 2,5%. В начале октября компания прекратила обслуживание своих кредитов, после чего ВТБ и Сбербанк подали иски в суд. Банки настаивают на конвертации долга в акции, «Мечел» - на реструктуризации.

Отметим, что в Приморье «дочке» «Мечела» принадлежит ОАО «Торговый порт Посьет», в отношении развития у группы были далеко идущие планы. В рамках технического перевооружения порта, которое намечено на ближайшие годы, планируется построить глубоководный причал и провести дноуглубление подходного канала для приема судов типа «панамакс» грузоподъемностью до 60 тыс. тонн.

В настоящее время стивидор проводит конкурс на привлечение кредитной линии с лимитом 1,2 млрд рублей для финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности.

ОАО «Мечел» в I полугодии 2014 года экспортировало на рынки стран АТР 5,3 млн тонн угля против 3,8 млн тонн за аналогичный период 2013 года. Основные экспортные отгрузки угля, поставляемого с предприятий «Мечела» в Кемеровской области и Якутии, проходят через дальневосточные морские порты Посьет и Ванино (Хабаровский край). Компания отмечала, что достижение рекордных объемов было обеспечено прежде всего за счет запуска в опытную эксплуатацию специализированного перегрузочного угольного комплекса в порту Посьет.

«Фокус внимания сбытовых подразделений группы сосредоточен на быстро растущих азиатских рынках. Мы успешно ведем работу по расширению деловых связей с потребителями угля в данном регионе и намерены усилить лидирующие позиции среди мировых компаний-экспортеров. Наши неоспоримые конкурентные преимущества - географическая близость угольных месторождений Дальневосточного округа к странам АТР, удобная логистика и относительно низкая себестоимость добычи», - отмечал Олег Коржов.

К примеру, пограничные ж/д переходы «Гродеково - Суйфэньхе» и «Махалино - Хуньчунь» «Мечел» рассматривает как дополнительные каналы доставки угольной продукции до конечных потребителей. В первом квартале 2014 года «Мечел» перевез через эти погранпереходы около 80 тыс. тонн угля.

Не так давно правительство РФ приняло решение об увеличении акватории морского порта Посьет, что «будет способствовать привлечению крупнейших судоходных линий иностранных компаний в порт, увеличит количество судозаходов крупнотоннажных судов, что, в свою очередь, позволит повысить доход Дальневосточного региона и будет способствовать повышению конкурентоспособности российских морских портов Дальнего Востока», - сообщается на официальном сайте кабинета министров.

В связи с возрастающим количеством судозаходов крупнотоннажных судов увеличен участок акватории №2, примыкающий к морскому терминалу «Славянка». Ранее там было предусмотрено обслуживание судов длиной до 245 м и осадкой до 15 м, а теперь появится возможность обслуживания судов длиной до 400 м и осадкой до 17 м. Одновременно создание рейдовой стоянки для крупнотоннажных судов позволит обслуживать такие суда на рейдах без постановки к причалам.

«Кроме того, увеличение акватории порта позволит создать дополнительные рейдовые перегрузочные комплексы, что будет способствовать развитию порта и региона в целом», - отмечают в правительстве.

Тем временем неопределенность с возможной продажей железнодорожной ветки до Эльгинского угольного месторождения не дает «Мечелу» возможности получить второй транш по кредиту ВЭБа, выданному для финансирования освоения Эльги.

«На сегодняшний день мы решаем вопрос по железной дороге, ищем пути его реализации. Учитывая, что по дороге мы вопрос на сегодняшний день не решили, соответственно, мы не получили вторую часть нашего кредита. Поэтому мы на сегодняшний день только осваиваем те деньги, которые у нас были по бридж-кредиту, и для продолжения строительства данного проекта мы ждем результатов по решению о железной дороге», - отмечает Олег Коржов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.