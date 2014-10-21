Пункты пропуска на границе России с Китаем стали главным барьером туротрасли

Чиновники и туроператоры России и Китая назвали пункты пропуска на границе главным барьером отрасли

Приморье стало третьей территорией России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству принимаемых туристов из КНР. В 2013 г. количество туристов, посетивших Приморский край, превысило 1,5 млн человек, рост составил 25%. А из 300 тысяч иностранных туристов 270 тысяч - из Китая, а более 85% – из ближайших к нам провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. Уже это говорит о невысоком уровне сервиса для туристов в регионе.

При этом объем платных туристских услуг, которые оказали приморские компании в прошлом году, превысил 2 млрд рублей, а доход приморских гостиниц достиг 4 млрд рублей. Это серьезные цифры, чтобы вновь и вновь поднимать вопрос о факторах, сдерживающих одну из самых приоритетных отраслей приморской экономики. Это и произошло на IV Российско-китайском форуме по приграничному туризму между регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири и Северо-Востока КНР, прошедшем 14-15 октября во Владивостоке.

Отметив положительную динамику – у Приморья вновь рост в первом полугодии, - все участники международной встречи были единодушны в одном: резервы развития туристических отраслей сопредельных территорий далеко не исчерпаны и административные барьеры на маршрутах турбизнеса полностью не преодолены. Форум, по словам вице-губернатора Приморского края Татьяны ЗАБОЛОТНОЙ, стал эффективной площадкой для выявления проблемных вопросов и обсуждения путей их решения.

Впрочем, создалось впечатление, что одна из главных проблем, сдерживающих приграничный туристический поток, уже много лет всем известна. Во всяком случае, о ней разными словами говорили едва ли не все представители Поднебесной. Наши соглашались. Неразвитая инфраструктура российских пограничных пунктов пропуска, в контрасте с китайской стороной, стала стопором для туристов.

Как заметил в своих рекомендациях начальник Управления по туризму провинции Цзилинь Чжао СЯОЦЗЮНЬ, необходимо улучшать работу пропускных пунктов, возможно, используя опыт европейских стран. Освободить туристов от длительных ожиданий на границе призвал заместитель мэра Суйфэньхэ Лю ДЭШЭН. Сдерживающим фактором назвала существующий порядок прохождения границы и заместитель начальника Управления по туризму г. Муданьцзян Го ДУНСЯ, заметив, что иногда туристы вынуждены ждать оформления до 3-4 часов.

Представители российской стороны в оценке складывающейся ситуации на пунктах пропуска согласились с мнением китайских партнеров. Но вопрос совершенствования приграничной инфраструктуры в Приморье относится к полномочиям федеральных органов власти России. Пункты пропуска находятся в ведомстве «Росграницы». И позор, как «закопали» миллиард на границе в Краскино, а перехода нет, российская сторона не скрывала.

- Не будем уподобляться страусу, который прячет голову в песок. Знаем, что самая большая проблема - с инфраструктурой пунктов пропуска, – прокомментировал директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ. – Все знают эту историю. К проблеме приковано внимание самых высоких руководителей нашей страны.

По его словам, уже в 2015 году будут выделены средства на допроектирование автомобильных пунктов пропуска «Пограничный» и «Краскино». Само строительство планируется завершить в 2016-2017 годах. Такая перспектива не очень радует участников туристического обмена, но пока иные варианты решения проблемы не предложены.

– Мы сейчас инициируем предложения об изменении режима работы пунктов пропуска, в Краскино – с 9 до 21 часа без выходных дней, в пункте пропуска в Пограничном – еще на один час. Это то немногое, что мы пытаемся сделать, чтобы хоть как-то улучшить не очень простую ситуацию, - добавил Алексей Старичков, заметив, что эта же проблема сдерживает организацию приезда на собственном автотранспорте китайских туристов в Приморье и приморский туристов – в приграничные города Китая. – Мы поддерживаем идею об организации обмена на собственных автомобилях, но пока не представляется возможным ее реализовать из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Как сообщил директор Дальневосточного филиала Агентства автомобильного транспорта Минтранса России Игорь ХРУЩЕВ, после реконструкции пунктов пропуска «Пограничный» и «Краскино» их пропускная способность увеличится в два раза. Он также отметил, что из приморских пунктов пропуска в 2013 году основная нагрузка приходилась на «Пограничный», через который прошло 50% российских и китайских туристов. Пункт пропуска «Полтавка» принял 28% туристов, «Краскино» - 23%.

– Автомобильный транспорт по всей протяженности российско-китайской границы – самый популярный. Через автомобильные пункты пропуска Приморья и Забайкалья, а также через смешанные в Амурской области и ЕАО в прошлом году прошло почти два миллиона туристов», - сказал Игорь Хрущев.

Особый интерес представители китайской стороны проявили к сотрудничеству в сфере туризма в районе дельты реки Туманная и анонсированному недавно проекту «Большой порт Зарубино». Именно здесь, по мнению вице-губернатора Яньбянь-Корейского автономного округа Фу ВЭНЬБЯО, могла бы появиться новая туристическая площадка для граждан соседних государств – России, Китая и КНДР. Правда, и в этом случае в первую очередь придется решать инфраструктурные проблемы, а также создавать новые турпродукты, ориентированные на возможности этого уникального района.

Выступившая на форуме первый представитель фирмы China Qinchuan Ox Group в России Ли ПИН предложила еще на стадии проекта «Большого порта Зарубино» учесть создание здесь туристической зоны отдыха, которая могла бы, кроме гостиничного комплекса, содержать зоны досуга и национальных культур стран-соседей. Компания, которую представила Ли Пин на форуме, выразила намерение принять участие в строительстве туркомплекса.

Участники форума обсудили вопрос уменьшения минимального количества туристов в группе, имеющих возможность посещать Россию и Китай без виз, с пяти до трех человек. Как рассказала Татьяна Заболотная, сегодня это один из принципиальных вопросов, веяние времени, с которым надо считаться. Администрация Приморского края уже обратилась в Ростуризм с предложением проработать изменения в Межправительственное соглашение о безвизовых групповых поездках, заключенное между Россией и Китаем в 2000 году. Сегодня этот вопрос находится на рассмотрении как Ростуризма, так и Главного управления по туризму КНР.

По мнению вице-губернатора Янбань-Корейского автономного округа КНР Фу Вэньбяо, одним из факторов, стимулирующих развитие туристической отрасли наших стран, может стать также упрощение процедуры въезда безвизовых групп туристов.

За два дня форума на острове Русском его участники обсуждали вопросы профессионализма экскурсоводов-переводчиков, страхования расходов граждан по оказанию экстренной медицинской помощи российским туристам, следующим в упрощенном порядке в приграничные города Суйфэньхэ, Хэйхэ и Маньчжурия, формирования туристических рекреационных кластеров, использования ресурсов водного и круизного туризма. По мнению референта департамента привлечения краевых инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей Минвостокразвития Ивана ЗДОБИНА, именно круизный туризм является одним из перспективных видов туризма в Приморье, на побережьях Камчатки и Сахалина.

– В этой сфере нет явных административных барьеров для развития туризма. Последний из них снят в сентябре, когда решением правительства всем морским портам России присвоен международный статус, - сказал он.

И еще одна важная новость прозвучала на форуме: в Приморском крае создан Информационный туристический центр. Правда, пока на бумаге. Выяснилось, что вдохнуть в него реальную жизнь вместе с актуальной информацией – дело непростое. Но он нужен, чтобы стать своеобразным интерфейсом между бизнесом, властью и гражданами. Потенциальными гостями Приморья, кто должен популяризировать многогранный туристический продукт региона. Благо, у приморцев есть положительный пример коллег из Забайкальского края, Якутии.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.