Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мобильная связь в подтопленных районах Приморья в ближайшее время станет платной
Режим «вызов при нуле» останется только в нескольких поселений Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
Такое предложение на селекторном совещании 20 сентября высказал Илья Красильников, директор Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.
«С учетом сложившийся ситуации хотел бы вынести вопрос о сокращении зоны действия аварийного межсетевого роуминга. Необходимо оставить только пять муниципальных районов Приморского края, более конкретней - 23 населённых пункта, где присутствуют не все операторы связи, в которых сейчас отсутствует транспортная доступность и возникают трудности с пополнением баланса», - прокомментировал сказал во время совещания Илья Красильников.
Предложение было поддержано, поэтому в ближайшее время департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края будет подготовлен специальный проект и отправлен в Россвязь.
Добавим, что ранее мобильные операторы отменили блокировку пользователей при нулевом и отрицательном балансе для пользователей, зарегистрированных в зоне бедствия на время режима ЧС. В Приморье также был введен режим технического роуминга, когда абоненты могут переключиться на любого оператора. Кроме того, «Ростелеком» снял все ограничения для абонентов фиксированной связи на пострадавших территориях.
Илья КРЫШАН. Фото автора.
Новости тематики
- В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место
- "Ростелеком" выступил соорганизатором Дальневосточного ИТ-Форума во Владивостоке
- Мобильная связь в подтопленных районах Приморья в ближайшее время станет платной
- Во Владивостоке "Ростелеком" представит ИТ-решения для информатизации медицины
- В Приморском крае "МегаФон" полностью восстановил свою сеть связи в зоне ЧС
- "Ростелеком" и администрация Приморья подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона
- Названы самые "качающие" города Приморского края
- "Ростелеком" обеспечит связью ВЭФ во Владивостоке
- "Ростелеком" увеличил количество телеканалов "Интерактивного ТВ 2.0" на Дальнем Востоке
- Тариф "Игровой" – премиум-предложение "Ростелекома" для фанатов игр Wargaming
Новости раздела
- В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место
- Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов на Дальнем Востоке, но и понятных правил
- Палочки "made in Primorye" пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула
- "Ростелеком" выступил соорганизатором Дальневосточного ИТ-Форума во Владивостоке
- Владивостокский филиал АО "Первая Грузовая Компания" расширяет спектр услуг в перевозке нефтеналивных грузов
- Кукуруза уродилась на всем Дальнем Востоке
- За 10 лет с начала газификации Хабаровская ТЭЦ-1 сократила выбросы в несколько раз
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Очередную партию продуктов жителям Приморья направил Фонд продовольствия "Русь"
- Вклады уходят в онлайн
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки