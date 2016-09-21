Мобильная связь в подтопленных районах Приморья в ближайшее время станет платной

Режим «вызов при нуле» останется только в нескольких поселений Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

Такое предложение на селекторном совещании 20 сентября высказал Илья Красильников, директор Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

«С учетом сложившийся ситуации хотел бы вынести вопрос о сокращении зоны действия аварийного межсетевого роуминга. Необходимо оставить только пять муниципальных районов Приморского края, более конкретней - 23 населённых пункта, где присутствуют не все операторы связи, в которых сейчас отсутствует транспортная доступность и возникают трудности с пополнением баланса», - прокомментировал сказал во время совещания Илья Красильников.

Предложение было поддержано, поэтому в ближайшее время департаментом информатизации и телекоммуникаций Приморского края будет подготовлен специальный проект и отправлен в Россвязь.

Добавим, что ранее мобильные операторы отменили блокировку пользователей при нулевом и отрицательном балансе для пользователей, зарегистрированных в зоне бедствия на время режима ЧС. В Приморье также был введен режим технического роуминга, когда абоненты могут переключиться на любого оператора. Кроме того, «Ростелеком» снял все ограничения для абонентов фиксированной связи на пострадавших территориях.

Илья КРЫШАН. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.