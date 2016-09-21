Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для развития жилищного рынка в России необходимо снижать ставку по ипотеке
Такое мнение высказал генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав КИСЕЛЕВ в рамках международного инвестиционного форума по недвижимости ProEstate 2016, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Он пояснил, что для увеличения спроса на жилье в стране необходимо снижать ставки по ипотечным кредитам, поскольку существующие сейчас ставки завышены. «Мы ждем, все наши клиенты ждут снижения ставок, это могло бы подстегнуть спрос», - сказал эксперт.
Отвечая на вопрос «Интерфакса» Станислав Киcелев отметил, что комфортной ставкой по ипотечному кредиту считает ставку в 10% и ниже. «При таких условиях можно работать», - сказал эксперт.
В настоящее время в РФ действует программа государственного субсидирования ипотеки. Ипотечный кредит по программе субсидирования предполагает ставку не более 12% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, срок погашения займа - не более 25-30 лет.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Вклады уходят в онлайн
- Сбербанк анонсировал запуск глобальной платформы торгового финансирования
- Для развития жилищного рынка в России необходимо снижать ставку по ипотеке
- Сбербанк потратился на восстановление самолетов "Трансаэро"
- Альфа-Банк предложит решения для роста
- На ВЭФ во Владивостоке день начинали с китайской оздоровительной гимнастики цигун
- Все новые банкоматы Сбербанка будут оснащаться аудиовыходом
- Сбербанк наградил победителей акции "Ремонт в подарок" в Приморье
- Автокредиты переехали в салоны
Новости раздела
- В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место
- Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов на Дальнем Востоке, но и понятных правил
- Палочки "made in Primorye" пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула
- "Ростелеком" выступил соорганизатором Дальневосточного ИТ-Форума во Владивостоке
- Владивостокский филиал АО "Первая Грузовая Компания" расширяет спектр услуг в перевозке нефтеналивных грузов
- Кукуруза уродилась на всем Дальнем Востоке
- За 10 лет с начала газификации Хабаровская ТЭЦ-1 сократила выбросы в несколько раз
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Очередную партию продуктов жителям Приморья направил Фонд продовольствия "Русь"
- Вклады уходят в онлайн
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки