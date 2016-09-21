Для развития жилищного рынка в России необходимо снижать ставку по ипотеке

Такое мнение высказал генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав КИСЕЛЕВ в рамках международного инвестиционного форума по недвижимости ProEstate 2016, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Он пояснил, что для увеличения спроса на жилье в стране необходимо снижать ставки по ипотечным кредитам, поскольку существующие сейчас ставки завышены. «Мы ждем, все наши клиенты ждут снижения ставок, это могло бы подстегнуть спрос», - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос «Интерфакса» Станислав Киcелев отметил, что комфортной ставкой по ипотечному кредиту считает ставку в 10% и ниже. «При таких условиях можно работать», - сказал эксперт.

В настоящее время в РФ действует программа государственного субсидирования ипотеки. Ипотечный кредит по программе субсидирования предполагает ставку не более 12% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, срок погашения займа - не более 25-30 лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.