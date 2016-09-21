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Медики из Китая присматриваются к СПВ
В рамках XIII Тихоокеанского медицинского конгресса, который прошел на прошедшей неделе во Владивостоке, гости из Поднебесной поделились своими впечатлениями и планами на обозримое будущее. Как рассказал корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» профессор Харбинского медицинского университета Джин ЕН, сотрудничество между Россией и Китаем уже давно стало доброй традицией.
«В плодотворности такого многолетнего союза сегодня уже никто не сомневается. Нельзя недооценивать востребованность как российских и в частности дальневосточных медицинских кадров в КНР, так и наоборот. Поэтому мы намерены и в дальнейшем развивать взаимовыгодные отношения. Один из, безусловно, важных приоритетных проектов, речь идет о Российско-китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ), основанный в 2014 году, уже показал высокие результаты. И для нас особой гордостью является тот факт, что в состав участников ассоциации входит Тихоокеанский медицинский университет с его высочайшим уровнем подготовки специалистов и высокотехнологичной базой. Наше правительство активно поощряет и поддерживает такие проекты. Например, нам кажется очень интересным проект «Свободный порт Владивосток», который включает в себя ряд портовых зон различных населенных пунктов Приморского края и является очень перспективным и многообещающим проектом. Нельзя упускать такую интересную возможность, и как только будут детализированы особенности правового режима, я думаю, мы обязательно заявим о себе», - подчеркнул он.
Профессор Харбинского медуниверситета также отметил высокий уровень подготовки конгресса, масштабность мероприятия, а также приморскую гостеприимность.
Марина ШЕСТАКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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