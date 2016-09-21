В Шкотовском районе сбор урожая отметили фестивалем-ярмаркой

В Шкотовском муниципальном районе прошел фестиваль-ярмарка «Живи, родник». Праздничное мероприятие было организовано администрацией района и приурочено к сбору урожая. Второй год фестиваль проходит на базе отдыха «У Флори», и теперь, похоже, поселится здесь надолго. Ему придумано название «Живи, родник», которое ассоциируется с неисчерпаемым источником энергии, питающим многонациональный народ Шкотовского района, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Открывая праздник, глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ поблагодарил все поселения района, принявшие в нем участие, за красочность костюмов и павильонов. «Это мероприятие не ярмарка товаров, а ярмарка талантов, ярмарка искусства, ярмарка народного творчества», - подчеркнул он.

Глядя на то, как многоцветно убраны павильоны муниципальных поселений, как нарядно одеты участники фестиваля, на красочно представленные номера, ощущаешь радость, которой живут эти люди. Ни одного сумрачного лица, как будто нет экономического кризиса, проблем, наводнения и прочих неприятностей.

Хотя Шкотовский район в числе других районов Приморского края в этом году пострадал от наводнения. Может, не в такой степени, как центральные районы края, но все же сельхозпроизводители потеряли часть урожая, затопило даже овощехранилища. Это отразилось и на количестве участников сельхозярмарки, их было меньше, чем в прошлом году. Не все смогли поучаствовать, отметила представитель администрации района. Ждали многих, но прошедшие накануне дожди изменили их планы.

Тем не менее ярмарку посетили производители местной воды, хлебобулочных изделий. Квас «Шкотовские ключи» и хлеб Смоляниновского хлебозавода известны не только в этом районе, но и за его пределами, их знают в крупных приморских городах Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка. Подъяпольский «Рыболовецкий колхоз «Приморец» представил здесь свою продукцию и угощал всех ухой. Были на ярмарке производители меда и овощей.

Много на фестивале было также сувенирной продукции, созданной руками жителей разных поселений. Особенно удивили куклы-младенцы, сделанные жительницей Романовского поселения Верой ХАФИЗОВОЙ. Таких кукол, как делает она, не делает на Дальнем Востоке никто, а покупают их не только в России, но и за рубежом.

Пенсионер, инвалид 1-й группы Владимир БАЙГУЛОВ из Шкотово привез на фестиваль свое многолетнее увлечение – птиц, в том числе самых красивых – золотого и серебряного фазанов. «У меня было до 55 видов одних только голубей», - рассказал он. Главными посетителями его стенда были, конечно, дети, которые получали призы от Владимира Гавриловича за правильно разгаданную загадку.

Фестиваль гулял до самого вечера, люди пели, плясали, соревновались, угощались, благо, что погода оказалась, как по заказу, теплой и солнечной.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.