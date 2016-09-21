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В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
Военная прокуратура Тихоокеанского флота в Приморье выявила крупное хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт корабля в рамках госконтракта. В настоящее время приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Сумма, которую должностные лица судоремонтного предприятия «Славянский судоремонтный завод» похитили во время ремонта, завысив объем оказанных услуг, превысила 70 млн рублей», - сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
Там отмечается, что материалы проверки военных прокуроров дали основание УМВД России по Приморскому краю привлечь недобросовестных исполнителей государственного контракта к уголовной ответственности за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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