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В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств

21 Сентября 2016, 16:50 | Приморье

Военная прокуратура Тихоокеанского флота в Приморье выявила крупное хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт корабля в рамках госконтракта. В настоящее время приняты меры к возмещению причиненного государству ущерба, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Сумма, которую должностные лица судоремонтного предприятия «Славянский судоремонтный завод» похитили во время ремонта, завысив объем оказанных услуг, превысила 70 млн рублей», - сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Там отмечается, что материалы проверки военных прокуроров дали основание УМВД России по Приморскому краю привлечь недобросовестных исполнителей государственного контракта к уголовной ответственности за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ущерб  хищение 



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Комментарии

  • Псевдоним иван21:20, 21.09.2016#

    на славянском срз и директор замазан бывший служащий фсб, интересно как он стал директором завода и с каким профессиональным образовании что еще он имеет в собственности

  • vasya21:36, 21.09.2016#

    А ещё есть ДЦСС, ордена матери-героини Дальзавод, завод Звезда. Но туда прокуратура похоже не вхожа?

  • Псевдоним12:21, 25.09.2016#

    ДА ЛАДНО. . . . !)))

  •  Р вЂ™Р’В 13:04, 25.09.2016#

    А Радиоприбор похерили всё же!Всё людям выдали трудовые на руки. А помните Рогозина-и его обещание Не дадим развалить завод!Дали. А где все?Депутаты?Партия власти?Защищаем тигров и гнобим народ. Сука страна.

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