Во Владивостоке "Ростелеком" представит ИТ-решения для информатизации медицины

22-23 сентября во Владивостоке в рамках XIII Тихоокеанского медицинского Конгресса пройдут «Дни информационных технологий в медицине». «Ростелеком» выступит генеральным партнером мероприятия и презентует решения для здравоохранения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На пленарном заседании компания представит стратегическое видение по развитию информационных технологий в здравоохранении.

В рамках рабочих сессий участникам будут презентованы решения «Ростелекома» в области автоматизации отрасли здравоохранения регионального уровня, региональная медицинская информационная система и унифицированное программное предложение по диспетчеризации санитарного автотранспорта.

«Дни информационных технологий в медицине, которые проходят рамках медицинского конгресса, собирают на своей площадке ИТ-специалистов, представителей медицины и власти. Это дает возможность разработчикам и пользователям – медицинским специалистам – обсудить программные решения, взвесить «за» и «против», услышать друг друга и сделать продукт, который в итоге улучшит систему. Качественное и своевременное медицинское обслуживание – это то, без чего невозможно сегодня представить жизнь общества, и такие мероприятия дают импульс для значимых изменений в данной сфере», – сказал заместитель директора макрорегионального филиала - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Щуров.

Организатором Конгресса выступает Тихоокеанский государственный медицинский университет, а его оператором Комитет по инновациям Союза «Приморская Торгово-промышленная палата».

Ознакомится с программой мероприятия Конгресса «Дни информационных технологий в медицине» в рамках XIII Тихоокеанского медицинского Конгресса можно на сайте регистрации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.