В Приморье заработали "тайфунные" страховки

Страховая группа «СОГАЗ» получила первые заявления от корпоративных клиентов в Приморье на получение страховых выплат после паводка, от клиентов - физических лиц таких заявлений пока нет. Для страховых выплат в результате тайфуна компания планирует сформировать резерв в размере 50 млн рублей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«В «СОГАЗ» поступили первые уведомления пока только от корпоративных клиентов в связи с повреждением имущества. По предварительным данным, речь может идти об ущербе в несколько десятков миллионов рублей», - сказал территориальный директор «Согаза» по Дальневосточному федеральному округу Евгений ГРАФ.

«Из практики могу сказать, что часто заявления от пострадавших в результате стихийных бедствий начинают поступать спустя неделю-две после факта наступления страхового события. Людям требуется определенное время, чтобы разрешить неотложные проблемы. В любом случае, «Согаз» готов к приему заявлений на страховые выплаты от граждан, застраховавших свое имущество в нашей компании», - отметил представитель «СОГАЗа», добавив, что, учитывая обстоятельства, компания будет рассматривать все обращения максимально оперативно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.