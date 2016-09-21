Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье заработали "тайфунные" страховки
Страховая группа «СОГАЗ» получила первые заявления от корпоративных клиентов в Приморье на получение страховых выплат после паводка, от клиентов - физических лиц таких заявлений пока нет. Для страховых выплат в результате тайфуна компания планирует сформировать резерв в размере 50 млн рублей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«В «СОГАЗ» поступили первые уведомления пока только от корпоративных клиентов в связи с повреждением имущества. По предварительным данным, речь может идти об ущербе в несколько десятков миллионов рублей», - сказал территориальный директор «Согаза» по Дальневосточному федеральному округу Евгений ГРАФ.
«Из практики могу сказать, что часто заявления от пострадавших в результате стихийных бедствий начинают поступать спустя неделю-две после факта наступления страхового события. Людям требуется определенное время, чтобы разрешить неотложные проблемы. В любом случае, «Согаз» готов к приему заявлений на страховые выплаты от граждан, застраховавших свое имущество в нашей компании», - отметил представитель «СОГАЗа», добавив, что, учитывая обстоятельства, компания будет рассматривать все обращения максимально оперативно.
Новости тематики
- В Приморье заработали "тайфунные" страховки
- У страховок наступил период охлаждения
- "Новые проекты должны получить качественную страховую защиту"
- В Приморье "Росгосстрах" позиции сдавать не намерен
- По малому бизнесу ударят новым сбором
- РОСГОССТРАХ в Приморском крае выплатил клиентам в 2015 году более 1 млрд рублей
- Росгосстрах в Приморье выплатил 1,3 млн рублей по факту гибели седельного тягача
- Рынок страхования меняет драйверы
- В Находке танкер "Атлант" застраховали на $1,45 миллиона
- "Ингосстрах" не вынес убыточности агрострахования
Новости раздела
- В экидене Первого Международного владивостокского марафона команда "Ростелекома" заняла третье место
- Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов на Дальнем Востоке, но и понятных правил
- Палочки "made in Primorye" пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула
- "Ростелеком" выступил соорганизатором Дальневосточного ИТ-Форума во Владивостоке
- Владивостокский филиал АО "Первая Грузовая Компания" расширяет спектр услуг в перевозке нефтеналивных грузов
- Кукуруза уродилась на всем Дальнем Востоке
- За 10 лет с начала газификации Хабаровская ТЭЦ-1 сократила выбросы в несколько раз
- Владивосток увидит выставку "Городской романс" в Приморской картинной галерее
- Очередную партию продуктов жителям Приморья направил Фонд продовольствия "Русь"
- Вклады уходят в онлайн
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки