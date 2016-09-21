Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга

Застройщики все чаще обращают внимание на участки, на которых по каким-либо причинам строительство нового жилья не разрешалось или не планировалось. Одним из таких участков стала небольшая парковая зона между комплексом Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН (ТИБОХ) и Дальневосточным окружным медицинским центром Федерального медико-биологического центра (бывшая больница водников) с положенным для такого учреждения моргом, которую ГК «Армада» планирует использовать под строительство нового жилого комплекса, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В прошлом на этом месте находился небольшой детский оздоровительный лагерь, но с ужесточением санитарных норм его пришлось закрыть. Дело в том, что 25 сентября 2007 года было принято постановление Главного государственного санитарного врача РФ №74, в соответствии с которым НИИ и объекты микробиологического профиля относятся к 3-му классу, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

- Я считаю, что надо сильно подумать, прежде чем здесь строить, - говорит заместитель директора Михаил КУСАЙКИН. - Мы здесь работаем, и нам все равно. Но мы волнуемся о тех, кто будет здесь жить. Как я понимаю, строительной компании тоже все равно: она построила, продала и умыла руки. А для жителей существует какой-то риск. Не зря же здесь не производилось жилищное строительство и пришлось перенести лагерь. У нас есть микробиологическая лаборатория, в санитарную зону которой попадает все будущее строительство. И уже в этом году планируется организовать две вирусологические лаборатории, которые будут работать с вирусами второй группы патогенности, что близко к натуральной оспе. При этом мы работаем с микроорганизмами, которые еще неизвестны, то есть не определены и непредсказуемы. Есть и радиоизотопная лаборатория. Никаких эксцессов у нас нет. Все в пределах нормы. Но я считаю, что от такого рода объектов людям надо держаться подальше. Просто из чувства самосохранения.

Михаил Игоревич считает, что строительство жилого комплекса, возможно, будет разрешено, хотя ему, как ученому, трудно представить, что такое решение может пройти объективную экспертную оценку.

Ученых можно понять: постройка жилого комплекса в дальнейшем может привести к протестам будущих жителей, которые потребуют закрытия лабораторий. А без лабораторий деятельность института окажется ограниченной: федеральная программа исследований, которые связаны с микробиологической и вирусологическими лабораториями, окажется невыполнимой. Расположенный рядом медцентр тогда тоже не сможет размещать у себя подобные исследовательские лаборатории.

Несмотря на определенное противодействие, на которое наталкивается строительство будущего высотного жилого комплекса, его подготовка руководством ГК «Армада» ведется в полной уверенности, что разрешение на это строительство будет получено. Уже помечены деревья, которые пойдут под топор, на будущую строительную площадку завезены секции крана и прочее сопутствующее строительству хозяйство.

Генеральный директор компании-застройщика, отвечая на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог», отметил, что участок приобретен ГК «Армада» в собственность не у ДВО РАН, а официально, и с соблюдением законодательства.

«Вопрос о правах на данный участок ДВО РАН никакими документами не подтверждается. На нем будет построен современный жилой комплекс из 3 домов, с парками, парковками, спортивными площадками, спортзалом, бассейном, фитнес-центром. Мы постараемся учесть все потребности и желания наших клиентов для их комфортной жизни. Это строительство полностью отвечает всем требованиям законодательства и соответствует градостроительному плану. В настоящее время ведутся все предпроектные, проектные и согласовательные работы в соответствии с законодательством. И после получения разрешения на строительство оно будет начато. Городу и людям нужны современные жилые комплексы, с развитой инфраструктурой, все устали от точечных застроек».

Чисто эмоционально строительство ЖК «Чайка» на территории Академгородка сопоставимо со строительством жилого комплекса вдоль набережной ДВФУ – чтобы уплотнить нерационально используемую территорию. Но сегодня застройщикам жилья вряд ли позволят внедряться со своими планами на территорию федерального университета. А на территорию, где расположен комплекс федеральных институтов, - видимо, не проблема. Однако в таком вопросе, как строительство жилья, эмоции недопустимы. Важнее принятие взвешенного разумного решения.

Комментируя возможность строительства высотного ЖК «Чайка» в Академгородке, профессор ДВФУ Валентин АНИКЕЕВ отметил, что этот вопрос довольно спорный и требует серьезного экспертного рассмотрения. Например, в рамках экстренного градосовета. По его мнению, территория, о которой идет речь, скорее всего, относится к зоне Ж-2, на которой возможно жилищное строительство не выше 5 этажей. Помимо этого, такой проект не может обойтись и без публичных слушаний в порядке, предусмотренном законодательством.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.