Сбербанк потратился на восстановление самолетов "Трансаэро"

Сбербанк России потратил $19 млн на восстановление самолетов, полученных по залогу от прекратившей свою деятельность авиакомпании «Трансаэро», сообщил глава Сбербанка Герман ГРЕФ журналистам в кулуарах ВЭФ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«К сожалению, «Трансаэро» так эксплуатировала наши самолеты, что они были абсолютно в непригодном состоянии. Мы потратили $19 млн на восстановление парка этих самолетов. У нас большие претензии к «Трансаэро» в этой части, «Трансаэро» уже банкрот и не существует, а потери мы еще несем»,- сказал Греф.

Банкир уточнил, что последний самолет, полученный от «Трансаэро» Сбербанком, будет передан авиакомпании «Россия» до конца октября 2016 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.