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Сбербанк потратился на восстановление самолетов "Трансаэро"
21 Сентября 2016, 12:35 | Приморье
Сбербанк России потратил $19 млн на восстановление самолетов, полученных по залогу от прекратившей свою деятельность авиакомпании «Трансаэро», сообщил глава Сбербанка Герман ГРЕФ журналистам в кулуарах ВЭФ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«К сожалению, «Трансаэро» так эксплуатировала наши самолеты, что они были абсолютно в непригодном состоянии. Мы потратили $19 млн на восстановление парка этих самолетов. У нас большие претензии к «Трансаэро» в этой части, «Трансаэро» уже банкрот и не существует, а потери мы еще несем»,- сказал Греф.
Банкир уточнил, что последний самолет, полученный от «Трансаэро» Сбербанком, будет передан авиакомпании «Россия» до конца октября 2016 года.
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