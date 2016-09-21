На предприятии "Эра" наступает новая эра

Французская корпорация планирует производить во Владивостоке электротехническое оборудование

ПАО «Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика» («Эра») нашло партнера для развития: производство электротехнического оборудования на площадке владивостокского завода наладит Schneider Electric, один из крупнейших в мире производителей электрооборудования. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», специально под проект у «Эры» может смениться генеральный директор.

В рамках проекта планируется запуск изготовления и сборки оборудования на производственных площадях «Эры», а также сотрудничество в области оказания консультационных услуг, поиска потенциальных покупателей и поставки оборудования. Соглашение было подписано в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Россия - стратегически важный регион для нас и четвертый рынок в мире. Мы видим, как быстро развивается страна, а уровень развития Дальнего Востока еще выше, чем в среднем по стране. Мы рады возможности сотрудничества, готовы делиться нашим мировым опытом и экспертизой, инновационными технологиями и высокотехнологичным оборудованием, чтобы способствовать дальнейшему развитию региона», - сказал президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан ВАНДЕРПЛАЕТСЕ.

Новая «Эра» приморского предприятия

Гендиректор ПАО «ВП «Электрорадиоавтоматика» Виктор ПЕСТОВ в свою очередь напомнил, что его предприятие работает с 1932 года.

«За это время мы стали лидером в регионе Сибири и Дальнего Востока РФ в сфере судостроительной и судоремонтной промышленности в области электромонтажного и электромеханического производства, проектирования и изготовления электрораспределительных устройств. Значительную часть наших разработок мы делаем с применением комплектующих и оборудования Schneider Electric. Мы сотрудничаем с Schneider Electric уже много лет и сейчас переходим на качественно новый этап более тесного и взаимовыгодного взаимодействия», - сказал руководитель приморской компании.

Досье "Золотого Рога": Schneider Electric - один из крупнейших в мире производителей электрооборудования. В состав французской корпорации входят три крупные компании - Merlin Gerin, Square D и Telemecanique, 207 заводов, а также научно-исследовательские центры в 25 странах. Компания продает продукцию в 190 государствах мира. В 2016 году компания планирует инвестировать в развитие своих российских предприятий около 4 млрд рублей.

Акционеры «Эры» на внеочередном собрании 4 октября рассмотрят вопросы досрочного прекращения полномочий гендиректора Виктора Пестова и избрании нового главы. Скорее всего, гендиректором будет избран исполнительный директор «Эры», бывший генеральный директор ОАО «Восточная верфь» Игорь МИРОШНИЧЕНКО, который в настоящее время занимает должность врио гендиректора «Эры».

В настоящее время самым крупным акционером предприятия является зарегистрированное во Владивостоке ООО «Каскад-ДВ», которому принадлежит 19,4% акций предприятия. Игорь Мирошниченко владеет 9,87%, Виктор Пестов - 9,7%. Председателем совета директоров предприятия является Геннадий ТОКУЛЕНКО, председатель комитета по управлению имуществом Приморского края в ранге вице-губернатора (1991-2000, 2001-2003 гг.) и первого вице-губернатора (2000-2001 гг.). В совет директоров «Эры» кроме Игоря Мирошниченко также входит его сын Андрей, владеющий 0,9% акций. Еще одно знаковое лицо в совете директоров – Александр ПОЛУСМАК, руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Приморском крае.

В настоящее время производственные площади «Эры» составляют 25,981 тыс. кв. м. Территория предприятия связана с центральными магистралями автомобильной и железной дорогами. Железнодорожная ветка имеет погрузо-разгрузочную площадку. Технические возможности позволяют заводу участвовать в качестве контрагентов в строительстве и ремонте кораблей ВМФ, выступать поставщиком судовых электрораспределительных устройств и изделий для судостроительных заводов России. В то же время предприятие на данном этапе не может похвастаться крупными объемами. Так, выручка за 2015 год составила всего 604,830 млн рублей (сокращение к 2014 году на 13%), чистая прибыль - символические 394 тыс. рублей.

В компании отмечают, что кадровый вопрос квалифицированных рабочих и инженеров остается главным. «На предприятии создана группа, которая занимается с молодыми специалистами и электромонтажниками судовыми по технологии электромонтажных работ на судах. Предприятие заключило договор с двумя учебными заведениями, выпускники которых достаточно квалифицированы и работают на предприятии, некоторые из них работают на рабочей марке, получая опыт работы. Необходимо использовать свои конкурентные преимущества (уникальные технологии ремонта, имеющихся специалистов, хорошую репутацию предприятия) и работать в данном направлении в долгосрочной перспективе, используя наставничество и передачу знаний ученикам прямо на рабочем месте, учась в «процессе», - говорится в годовом отчете «Эры».

На чужих ошибках

Отметим, что Приморье уже имеет негативный опыт сотрудничества с иностранцами в производстве электротехнического оборудования: под Артемом уже который год простаивает завод по производству КРУЭ (комплектных распределительных устройств элегазовых) южнокорейской «Хендэ Электросистемы», который был построен еще к саммиту АТЭС и позиционировался как пример «удачных инвестиций в российский Дальний Восток».

Строительство завода было начато в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и Hyundai Heavy Industries. Озвучивалось, что производственная мощность предприятия в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность планировалось выйти в 2017 году - 350 ячеек в год. По прошествии нескольких лет завод до сих пор находится в режиме консервации.

100% ООО «Хёндэ Электросистемы» принадлежит открытому акционерному обществу «ХЕНДЭ Тяжелая промышленность» (г. Ульсан, Республика Корея). Уставный капитал ООО составляет 150 млн рублей. Завод в Приморье был открыт 1 января 2013 года.

Позже планировалось, что проект в Приморье попытается реанимировать ПАО «Российские сети», предприятиям которого до конца 2018 года потребуется 525 КРУЭ класса напряжения 110-330 кВ. Однако сейчас «Россети» переориентировались на работу с ООО «АББ», российской «дочкой» швейцарской группы ABB. Стороны планируют локализовать в Екатеринбурге производство, проведение испытаний, внедрение, техническую поддержку и сервисное обслуживание КРУЭ 110-220 кВ для энергообъектов дочерних предприятий «Россетей».

Стоит отметить, что в настоящее время в России действуют около 400 южнокорейских компаний или компаний с южнокорейским капиталом. Подавляющее большинство из них делает все возможное, чтобы не сокращать производство и не увольнять персонал в период сложной экономической ситуации в России. Корейская сторона всерьез рассчитывает на особое внимание и содействие российской стороны при решении вопросов, связанных с упрощением таможенных процедур, совершенствованием системы регулирования пошлин в РФ, а также на снижение административных барьеров для партнеров из Южной Кореи.

В ближайшей перспективе Южная Корея намерена реализовать проект строительства завода по производству минеральных удобрений на Дальнем Востоке России, объем инвестиций в проект оценивается в $5,1 млрд. Завод предполагается построить под Находкой, в проекте участвует компания «Хёндэ Инжиниринг» в качестве одного из членов консорциума.

По итогам встречи президентов Южной Кореи и России на ВЭФе также обсуждаются и другие конкретные шаги к расширению взаимодействия двух стран: разработка новых сортов сельскохозяйственных культур на Дальнем Востоке, строительство холодильных складов и заводов по переработке морепродуктов, проект по внедрению городской транспортной смарт-карты во Владивостоке, проект строительства завода по обработке отходов в Хабаровске, а также сотрудничество в сфере энергоресурсов, судостроения и здравоохранения.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.