Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"

Соседи по региону заявили сразу два отеля мирового класса

Группа компаний «Дальрео» планирует построить в Хабаровске отель, управлять которым будет международный гостиничный оператор Hilton Worldwide. Группа уже направила на строительство более 600 млн рублей собственных средств, также планирует привлечь 500 млн рублей Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) на 7 лет под 5% годовых. Это уже второй заявленный проект в Хабаровске по возведению 5-звездочного отеля. В случае успешной реализации это будет хороший пример Приморью с его злополучными «Хаяттами», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Мы реализуем строительство первого на Дальнем Востоке отеля DoubleTree by Hilton. На сегодняшний день работы уже ведутся на уровне 6-го этажа. Отель будет 14-этажным и рассчитан на 209 номеров. Рядом построим бизнес-центр, 16-этажный и площадью 9 тыс. кв. метров», - сообщил генеральный директор ООО «Дальрео» (Хабаровск, входит в одноименную группу) Максим ШИПУНОВ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).





Hilton долго не раскачивался

Договор о реализации проекта между хабаровской компанией и Hilton Worldwide был подписан в 2015 году. За основу строительства объекта в Хабаровске взят проект Hilton, реализованный в Новосибирске.

Досье "Золотого Рога": Группа «Дальрео» - один из самых крупных девелоперов в Хабаровске. Компания построила 7 бизнес-центров общей площадью 70 тыс. кв. метров, которыми самостоятельно управляет. Кроме того, группа владеет несколькими гостиницами, сетью кинотеатров. Единственным учредителем ООО «Дальрео» является Дмитрий НЕКЛЮДОВ. Hilton Worldwide в настоящее время управляет в РФ 24 отелями под брендами DoubleTree, Hampton by Hilton, Hilton и Hilton Garden Inn. В том числе 6 отелей работают под брендом DoubleTree: два в Москве и по одному - в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Тюмени.

«Низкий уровень развития гостиничной инфраструктуры не позволяет Хабаровску претендовать на проведение крупных международных мероприятий, является фактором, препятствующим росту туристического потока. Большинство отелей были построены десятки лет назад, устарели и не соответствуют современным стандартам. Реализация проекта позволит городу реализовать колоссальный туристический потенциал, а также будет способствовать развитию деловых связей», - отмечает ФРДВ.

На ВЭФе также был представлен проект строительства многофункционального комплекса в 52 этажа в центре Хабаровска, в котором разместится отель «Radisson Blu Хабаровск». Компания The Rezidor Hotel Group по итогам тендера получила право на управление гостиницей в «Бриллианте чистой воды» (название будущего небоскреба в Хабаровске), обойдя таких гостиничных операторов мирового уровня, как Hyatt, Accor (Novotel), InterContinental Hotels Group (Holiday Inn), Wyndham (Ramada Plaza), Starwood (Sheraton) и Marriot (Courtyard).

Предполагается, что гостиница будет расположена на 33-50 этажах первого в регионе небоскреба. Номерной фонд составит 300 номеров, включая номера для маломобильных групп населения. В гостинице будут располагаться два ресторана, лаундж-бар, лобби, банкетный зал площадью около 500 кв. метров, конференц-зал с современным инновационным оборудованием.

Аукцион без победителя

Напомним, что Приморье в настоящее время пытается пристроить один из двух недостроенных пятизвездочных отелей Hyatt во Владивостоке. Многофункциональный гостиничный комплекс на мысе Бурном был выставлен на открытый аукцион на электронной площадке Z-one-line еще 16 июля, и на данный момент первоначальные сроки экспозиции истекли, поэтому дата аукциона перенесена с 27 сентября на 7 ноября. Время приема заявок продлено до 12 октября.

К продаже предлагаются единым лотом два объекта незавершенного строительства: это собственно здание гостиницы «Хаятт Владивосток Бурный», готовность которого составляет 72%, и здание спа-салона готовностью 52%.

Максимальная цена аукциона составляла 8,5 млрд рублей, минимальная цена - 5 млрд 952,312 млн рублей.

Предполагается, что часть средств, полученных после продажи гостиницы, пойдет на погашение кредита Сбербанку в сумме 1,9 млрд рублей, остальные средства должны вернуться в краевой бюджет, механизм возврата в настоящее время обсуждается.

Директор Инвестиционного агентства Приморского края Антон РОДИОНОВ отмечал, что у покупателя будет возможность снизить издержки за счет приобретения статуса резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

«Если покупателем выступит зарегистрированная на территории свободного порта компания, при приобретении статуса резидента она сможет существенно снизить затраты за счет налоговых льгот. Это сократит сроки окупаемости проекта до 5 лет», - говорил глава инвестагентства.

Ранее озвучивалось, что выкупом и дальнейшей достройкой гостиницы «Хаятт Владивосток Бурный» интересовались китайские компании «Хунчжэн» и Cofco Corporation Ltd, южнокорейская Lotte Holding. Генеральный директор АО «Наш дом – Приморье» (заказчик и оператор строительства, 100% принадлежит Приморскому краю) Сергей ЗАПОРОЖЕЦ пояснял, что, согласно достигнутой договоренности, ФРДВ готов выдать инвесторам на достройку гостиницы кредит по льготной процентной ставке.

По данным АО «Наш дом – Приморье», согласно графику, согласованному с Минстроем России, все работы по достройке второго отеля - гостиницы делового типа «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» в районе Корабельной набережной во Владивостоке - планируется завершить к маю 2017 года.

Продать нельзя достроить

«Отель уровня пяти звезд Владивостоку нужен. Мы намерены его достраивать. Проблемы две. Одна из них заключается в том, что у Hyatt сменились требования - и мы сейчас под эти новые требования производим перепроектирование. Ну и второе: те строители, которые работали в 2012 году, напортачили, по сути, приходится все переделывать. Но мы понимаем, что нужно делать. Назначен новый срок сдачи - это май 2017 года. Строители обещают в этот срок уложиться», - отмечал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на Петербургском международном экономическом форуме.

Отели должны были быть сданы еще в 2012 году к проведению во Владивостоке саммита АТЭС. Однако строительство затянулось, и сроки постоянно переносились. Тем не менее строители заверяли, что ко второму ВЭФ, который прошел во Владивостоке в начале сентября этого года, успеют сдать 100 из 220 номеров одного из отелей.

Вице-премьер Юрий ТУТНЕВ 15 июня по итогам совещания во Владивостоке назвал очередную отсрочку сдачи отеля «вообще нехорошей историей».

«Были даны обещания достроить один Hyatt к форуму (ВЭФ), потом мы договорились на 100 номеров, и последнее - вот по приезде я получил информацию, что никаких номеров ко второму ВЭФ никто не сдаст», - сказал Юрий Трутнев.

В настоящее время единственным отелем на территории Дальнего Востока, получившим сертификат «5 звезд», является отель Hyundai во Владивостоке.

На верхнем фото: Прежний губернатор и думать не мог, что заложенные при нем «Хаятты» зависнут на столько лет.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.