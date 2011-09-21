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Приморье – лучший регион для бизнеса
Самым лучшим дальневосточным регионом для бизнеса в 2011 году стал Приморский край. Об этом свидетельствуют данные проекта «Дальневосточные рейтинги» (Dalrate), который на основании рейтинга журнала Forbes лучших регионов для бизнеса сформировал аналогичный рейтинг дальневосточных регионов РФ.
Среди дальневосточных регионов Приморье представляет наиболее высокий интерес для инвесторов, намеревающихся открыть розничный или иной сетевой бизнес, ориентированный на удовлетворение потребностей населения. В федеральном рейтинге Приморье находится на 18-м месте из 30 регионов РФ.
За Приморским краем следует Хабаровский край. В федеральном рейтинге данному региону принадлежит 24 место. Однако показатель обеспеченности населения в Хабаровском крае намного выше Приморского. Так, по данному критерию Хабаровский край находится на седьмом месте из тридцати возможных. Приморский же край занял только 18 место.
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