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Работодателям нужны бетонщики и арматурщики

21 Сентября 2011, 00:13 | Приморье

14 сентября во Владивостоке прошла общегородская ярмарка вакансий рабочих мест. В поисках работы мероприятие посетили сотни жителей краевого центра. Особенно много собралось молодежи. Это вчерашние выпускники учебных заведений, и молодые люди, получившие небольшой опыт работы, и желающие найти более высокоплачиваемую должность.

В ярмарке вакансий приняли участие около 30 предприятий и организаций Владивостока, которые предоставили на выбор соискателей различные вакансии: администратор торгового зала, оператор-фасовщик, кондитер, офис-менеджер, сборщик мягкой мебели, штукатур-маляр, бухгалтер, менеджер по туризму, судовой механик, инженер-технолог и другие.

Всем желающим Центр занятости предоставил свои предложения из банка вакансий, и каждый смог выбрать себе подходящую работу. По словам специалистов Центра занятости, на сегодняшний день наиболее востребованными профессиями, пользующимися спросом на рынке труда Владивостока, являются бетонщики, арматурщики, плотники, маляры, повара. Среди специалистов и служащих высокий спрос отмечен на такие специальности как врач, бухгалтер, товаровед, менеджер, инженер.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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