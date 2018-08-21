В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров пытается спасти рыбную логистику

Лососевая путина на Дальнем Востоке находится на грани срыва. Россияне могут остаться без долгожданной рыбы. Береговые холодильники заводов на Камчатке забиты произведенной рыбной продукцией, которую нужно срочно вывезти, так как хранить ее негде. Однако своевременный вывоз продукции с районов промысла срывается из-за ареста транспортных рефрижераторов в порту Владивосток.

Новая трактовка отдельных статей закона «О рыболовстве» инспекторами пограничной службы приравняла транспортные услуги перевозки рыбы к промыслу биоресурсов и довела ситуацию до абсурда, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Рефрижераторные суда «Ретривер» (судовладелец ООО «Гродтрем-ДВ») и «Мариам» (судовладелец ООО «РефТрансСервис») с грузом лосевых пород рыб арестованы в порту Владивосток. По версии пограничников, основанием для ареста – стало нарушение судовладельцами части 4 статьи закона «О рыболовстве». В ней указано, что рыболовство запрещается осуществлять лицам с судов принадлежащим иностранцам, а эти рефрижераторы хоть и ходят под российским флагом являются иностранным имуществом.

Законность действий инспекторов пограничной службы во Владивостоке вызывает сомнения не только у пострадавших судовладельцев, но и у всего отраслевого сообщества. Более 10 лет транспортные суда возили рыбную продукцию, при этом часть из них были иностранными. Российские судовладельцы оформляли их по договорам бербоут–чартера и спокойно работали. За эти годы суда перевезли миллионы тонн рыбной продукции, и только теперь «внезапно» пограничники так истолковали одну фразу в законе, что перевозка рыбной продукции приравнялась к ее добыче.

Судовладельцы арестованных рефрижераторов уже обратились к руководству ФАР с просьбой об урегулировании ситуации и предотвращении негативных последствий, связанных с невывозом рыбной продукции с районов промысла.

Выбывание из системы перевозок рыбной продукции только двух судов, скорее всего, только начало «охоты». По неофициальной информации, пограничными властями планируется арест еще 15 транспортных рефрижераторных судов. Для Дальнего Востока, с которого только в ближайшие месяцы нужно будет вывезти полмиллиона тонн красной и белой рыбы, это логистическая катастрофа. Пострадают не только судовладельцы. Убытки потерпят рыбаки, которые остановят промысел, и наземные перевозчики, которые уже пригнали во Владивосток тысячи рефрижераторных контейнеров и сотни вагонов. И конечно, рядовые потребители, которые не дождутся свежей рыбы на отечественных прилавках. Можно говорить, что планы государства по снабжению россиян рыбной продукции будут серьезно подорваны.

Руководство ФАР понимает негативность последствий выбывания транспортного флота из системы перевозок рыбной продукции. По словам заместителя руководителя Росрыболоства Петра Савчука, арестов по этим основаниям на бассейне не должно быть. «У руководства ФАР были договоренности с пограничным руководством в Москве, чтобы судовладельцы до конца года перерегистрировали имущество в РФ. Для нас каждый транспорт важен в ситуации, когда нужно вывозить рыбы», - прокомментировал он ситуацию.

Пока пограничные инспектора готовятся к аресту других судов, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) на своем сайте опубликовало правовую позицию по этой проблеме. Согласно разъяснениям действия инспекторов невозможно легализовать в правом русле.

ВАРПЭ обращает внимание, что краеугольным камнем в этом весьма странном пограничном толковании является то, что закон «О рыболовстве» не даёт определения понятию «судно рыбопромыслового флота». Но такое понятие содержится в п. 2 ст. 7 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 года № 81-ФЗ (далее - КТМ), согласно которому под судами рыбопромыслового флота понимаются «обслуживающие рыбопромысловый комплекс суда, используемые для рыболовства, а также приемотранспортные, вспомогательные суда и суда специального назначения». Таким образом, КТМ объединяет в общем понятии «судно рыбопромыслового флота» следующие типы судов: суда, используемые для рыболовства; приёмотранспортные суда; вспомогательные суда; суда специального назначения.

Все указанные типы судов рыбопромыслового флота могут быть вовлечены в обслуживание рыбопромыслового комплекса. Что понимается под обслуживанием рыбопромыслового комплекса и что включает в себя понятие «рыбопромысловый комплекс» в законодательстве Российской Федерации не раскрывается.

При этом, по мнению экспертов, понятия «водные биоресурсы», «уловы водных биоресурсов» и «рыбная продукция» имеют разное значение. В п. 9 ст. 1 и п. 10 ст. 1 закона «О рыболовстве» говорится о производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, а не уловов водных биоресурсов.

Несмотря на то, что это два разных понятия, содержание которых раскрывается ст. 1 Закона о рыболовстве, очевидно, что производить продукцию возможно только из уловов водных биоресурсов. То есть любой улов водных биоресурсов на борту судна, осуществляющего добычу (вылов) водных биоресурсов, как правило, переходит в статус рыбной продукции (пищевой или непищевой). Такой улов проходит переработку (обработку) или с ним осуществляются иные технологические операции (разделка, обезглавливание, филетирование, заморозка, размол и т.д.). Как охлаждённая, так и замороженная в море рыбная продукция упаковывается или помещается в специальные ёмкости для перевозки. Следовательно, перевозка транспортным судном осуществляется не уловов водных биоресурсов, а рыбной продукции.

Между тем приравнивание понятий «уловы водных биоресурсов» и «рыбная продукция» приведёт к возникновению абсурдных ситуаций, когда, например, любое физическое лицо, приобретшее рыбопродукцию в магазине на территории России и поместившее такую продукцию в свой собственный холодильник, может рассматриваться как лицо, незаконно осуществляющее рыболовство, представляющее собой предпринимательскую деятельность, в форме хранения уловов водных биоресурсов.

Однако понятно, что арестовать каждого, кто купил рыбу и положил в холодильник, пограничники не смогут, но они вполне могут начать арест иностранцев. Если предположить, что пограничные инспектора действуют непредвзято ко всем участникам рынка перевозок, то в ближайшее время в разных портах страны должны быть арестованы все партеры компании MAERSK.

Сегодня эта логистическая компания является крупнейшим оператором рынка рефконтейнеров. В ее планах вывезти 700 рыбных контейнеров с Камчатки.

«Рыбная продукция, которую MAERSK вывозит за рубеж и в Санкт-Петербург, следует на судах, принадлежащим иностранным собственникам», - уточнили во владивостокском представительстве компании.

В то же время в компании заявили, что про угрозу ареста судов пограничными инспекторами ничего не знают, но добавили, что если аресты будут, то это приведет к крупнейшему международному скандалу, в котором серьезно пострадает репутация России.

Будут ли аресты иностранных партнеров MAERSK? Сайт компании дает полную картину судов, на которые могут прийти инспектора. В частности это «ВЕНТА МАЕРСК», «МАЭРСК СТЕПНИКА», «ЭрЭйчЭл Аврора», «ЦИО СКАЙ», «ВЕНТА МАЕРСК», «КОНТШИП УНО», «ЭрЭйчЭл Аврора», «ЭЙ ЭС СОФИЯ, ЦИО СКАЙ».

Защитить транспортников могли бы решения судов, но на это уйдут месяцы разбирательств. Разбирательство с транспортом «Мариам» назначено на начало сентября. А пока арестованные суда не могут покинуть акваторию порта Владивосток.

Судовладельцам грозят финансовые санкции в сотни миллионов рублей. Штрафы - это процент от стоимости продукции, которую они перевозили и собственниками которой они не являются.

Еще один правовой абсурд в том, что следующими привлеченными к ответственности могут стать рыбаки. В пояснениях юристов ВАРПЭ отмечается, что существует риск того, что контролирующие органы будут рассматривать субъектом административного правонарушения именно российское лицо (рыбопромысловую компанию), которая якобы не обеспечила соблюдение положений Закона «О рыболовстве» при транспортировке уловов водных биоресурсов. Аналогичный подход уже применялся при рассмотрении дел с уловами водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства. В таких делах суд встал на сторону административного органа, который привлек к ответственности рыбопромысловые компании за то, что проданные ими уловы водных биоресурсов с обязательством поставки для последующей переработки на территории России были экспортированы покупателем без переработки. Такой же подход может применяться и в контексте с использованием транспортных судов – наказать рыбопромысловые компании за действия перевозчика, а дальше пусть рыбопромысловая компания предъявляет претензии в адрес перевозчика посредством подачи регрессного иска.

В итоге даже специалисты по морскому праву не могут сказать, что в России является предметом услуги: перевозка уловов водных биоресурсов как форма рыболовства, или перевозка рыбной продукции как форма торгового мореплавания? Они считают, что осуществляется перевозка именно рыбной продукции, а не уловов водных биоресурсов, что следует считать формой торгового мореплавания. Позиция пограничников приравняла транспортников к добывающему флоту.

И это не последний скандал на лососевой путине. Закон о рыболовстве никак не определяет, на основании каких договоров должно использоваться транспортное судно для перевозки уловов водных биоресурсов или рыбной продукции в районах российской юрисдикции (морских водах).

В настоящее время рыбная продукция, произведённая на российских судах из уловов водных биоресурсов, добытых (выловленных) за пределами российской юрисдикции, как правило, перевозится из районов промысла в порты, в том числе и российские порты, с использованием судов, принадлежащих иностранным лицам.

Привлечь судовладельцев таких транспортных судов (транспортные компании) к ответственности за нарушение российского законодательства в области рыболовства возможно только в случае захода такого транспортного судна в морские порты России.

Привлечение же к ответственности российских собственников рыбопродукции (рыбодобывающие компании) сделает невозможным осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов в большинстве районов международных договоров в связи с невозможностью доставки рыбной продукции из района промысла в порт. Таким образом, требования к транспортным судам при их использовании для перевозки рыбной продукции за пределами российской юрисдикции являются заведомо невыполнимыми.

Теперь на кону вывоз рыбопродукции еще с трех путин. Это продукция из скумбрии, сардины, сайры. В конвенционных районах и водах других государств в ближайшее время будет добыто более 100 тысяч тонн. И доставка этой рыбы на территорию РФ под вопросом.