Компания "Приморскуголь" в год 75­-летия

ИЗ ИСТОРИИ ПРИМОРСКИХ ШАХТЕРОВ

Вместе со страной шахтеры Приморья прошли нелегкий путь XIX­XX вв., оставив славный след в истории угледобычи России.

В период 1960­х гг. приморские шахтеры добивались результатов высокопроизводительной работы в масштабах не только региона, но и всей страны. Ярким примером стал труд бригады Героя Социалистического Труда Василия ЗУБАНА, которая в 1966 г. на шахте «Подгородненская» поставила рекорд всесоюзного значения, достигнув 25­тысячного рубежа добычи в месяц. Тем самым престиж шахтеров «Приморскугля» был поднят на исключительную высоту.

Вслед за «золотым» веком угольной промышленности коллективы предприятий «Приморскугля» мужественно выдержали годы тяжелого кризиса 1990­х гг., смогли выстоять и сохранить преданность горняцкому делу.

«ПРИМОРСКУГОЛЬ» В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В начале XXI века «Приморскуголь» – на этапе нового развития. С 2003 г. – компания в составе АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), одного из крупнейших угледобытчиков мира.

С приходом СУЭК приморские предприятия, построенные десятилетия назад, переживают новое рождение. Проводится мощное техническое обновление производственных активов.

Важной вехой в истории угольной отрасли Приморского края стало достижение уровня годовой добычи 5,7 млн т в 2011 г.

Максимальный уровень добычи был достигнут в разрезоуправлении «Новошахтинское» (основном производственном активе компании) – более 4,5 млн т в год.

За период в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» реализуется программа технического перевооружения, в рамках которой: был увеличен парк большегрузных машин; произведена замена экскаваторов с прямой мехлопатой на гидравлические экскаваторы с обратной лопатой, что позволило сократить потери угля и стабилизировать ведение горных работ. На предприятии введен в эксплуатацию конвейерный комплекс по бесперебойной доставке добытого угля на технологический комплекс поверхности, для его последующей переработки и отгрузки потребителям.



За период в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» реализуется программа технического перевооружения, в рамках которой был увеличен парк большегрузных машин.

В 2017 г. РУ «Новошахтинское» установило рекорд по отгрузке угля за месяц в объеме 525 тыс. т. Подобный результат установлен впервые в истории предприятия.





В 2017 г. на Липовецком месторождении был построен и выдал первую тонну угля новый угольный разрез в Приморье – «Некковый» (единственный производитель каменного угля в крае).

В составе ООО «Приморскуголь» – РУ «Новошахтинское», производственные единицы «Артемовское Ремонтно­Монтажное Управление» и «Шахтопроходческое Управление «Во-сточное» (ведет работы по проведению выработок в ШУ «Ургальское», Хабаровский край). Добыча угля ведется открытым способом на Павловском буроугольном и Липовецком ка-менноугольном месторождениях.



В 2017 г. на Липовецком месторождении был построен и выдал первую тонну угля новый угольный разрез в Приморье – «Некковый» (единственный производитель каменного угля в крае).

За первое полугодие 2018 г. добыча ООО «Приморскуголь» составила 1,66 млн т угля, что составляет 118,8% к уровню прошлого года. Объемы вскрышных работ за 6 мес. составили 12 965 тыс. куб. м (132,7% к аналогичному периоду 2017 г.).

УСПЕХИ АРТЕМОВСКОГО РМУ

В этом году Артемовское Ремонтно­Монтажное Управление отмечает 105­летний юбилей. Город Артем, в котором расположено старейшее предприятие Приморского края, отметит в этом году 80­летний юбилей. Но еще задолго до образования второй по величине административной единицы Приморья на ее территории стали добывать уголь. Строительство первых угольных шахт обусловило начало деятельности Центральных электромеханических мастерских (первое название Артемовского РМУ). Для слаженного процесса добычи «черного золота» требовалась собственная ремонтно­механическая база.

Для изготовления необходимого для строительства шахт оборудования и ремонта механизмов 11 июня 1913 г. и было создано РМУ. Располагалось оно на 9­й версте Сучанской ветки Уссурийской железной дороги, в деревянном здании. Первым угольным шахтам обязан своим появлением и шахтерский город Артем. В 1916 г. при шахтах основан п. Зыбунный (будущий г. Артем). Так уголь положил начало истории предприятия и города.

Предприятие всегда шло в ногу со временем, работники ЦЭММа постоянно находились в первых рядах промышленности Артема, приносили почет своему предприятию и городу.

…Сколько их, славных работников трудилось в разные годы на благо предприятия. Многие труженики, связав свою биографию с РМУ, проработали здесь 30, 40, а то и 50 лет. За годы истории здесь сложились трудовые династии: ЧУДИНОВЫХ, КРЕСТЬЯНСКИХ, ЯКУНИНЫХ. Сегодня трудовую вахту здесь несут дети и внуки тех, кто стоял у истоков… А это значит, что история славного коллектива продолжается!

Старейшее и вместе с тем современное предприятие Приморского края с 2012 г. досрочно выполняет годовой план, активно наращивает объемы производства за счет увеличения заказов сторонних организаций. Производит ремонт производственной техники, электрооборудования, гидравлики, имеет собственное литейное производство, лабораторию неразрушающего контроля.









Артемовское Ремонтно-Монтажное Управление отмечает 105-летие.

В 2018 г. Артемовское РМУ закрепило успешный дебют 2017 г. на выставке, объединяющей тематические экспозиции «Уголь России и Майнинг», «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности», «Недра России», состоявшейся в июне в г. Новокузнецке.

На главной угольной выставке страны специалисты Артемовского РМУ представили одну из успешных и востребованных разработок – дробильно­фрезерную машину (ДФМ), производство которой на предприятии наладили в 2016 г. Машина ДФМ­600 предназначена для дробления смерзшегося угля в условиях низких температур.

Модель ДФМ­6000, изготовленная для выставки, получила серебряную медаль в конкурсе «Лучший экспонат» – неотъемлемой части выставочного проекта «Уголь России и Майнинг».

СУЭК ПОДАРИЛА ЦЕНТРУ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ПРИМОРЬЯ ТРИ НОВЫХ РЕАНИМОБИЛЯ

Приморский Центр медицины катастроф пополнился новыми автомобилями реанимационной помощи.

Торжественное вручение ключей от специализированного транспорта врачам состоялось с участием врио Губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО и генерального директора ООО «Приморскуголь» Александра ЗАНЬКОВА. Новый медицинский автотранспорт – подарок краю от СУЭК.

Глава региона отметил, что здравоохранению региона уделяется сегодня особое внимание. «Наша задача – сделать все, чтобы приморцы чувствовали заботу о себе, знали, что могут рассчитывать на качественную и своевременную медицинскую помощь», – подчеркнул Андрей Тарасенко. «С СУЭК нас связывает плодотворное взаимное сотрудничество, огромное спасибо угледобывающей компании за подарок приморским врачам, который, несомненно, будет способствовать повышению эффективности медицины края», – добавил глава региона.

Современные кареты скорой медицинской помощи будут использоваться для транспортировки и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются силами санитарной авиации.





СУЭК подарила центру медицины катастроф Приморья три новых реанимобиля.

СПОРТ, ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ

Укрепление здоровья горняков и их семей является важным направлением социальной программы компании по повышению качества жизни в регионах, где работают ее предприятия. В коллективах действует комплексная программа «Здоровье».

СУЭК – территория здорового образа жизни. Компания уделяет целенаправленное внимание формированию здоровой среды на территориях своего присутствия. Для популяризации ЗОЖ компания привлекает к участию звезд спорта.

Так, в начале 2018 года в п. Новошахтинский СУЭК организовала День здоровья с участием чемпиона мира по боксу Николая ВАЛУЕВА.

«Социальная направленность деятельности СУЭК вызывает уважение, я знаю, сколько усилий компания прилагает для обеспечения комфортной среды обитания на территории проживания своих работников. С удовольствием принимаю участие в проектах СУЭК, направленных на развитие спорта. Также СУЭК прилагает много усилий для сохранения рабочих мест в горняцких моногородах. В прошлом году в Приморье благодаря СУЭК начал добычу новый угольный разрез», – отметил Николай Валуев.

Фото Сергея КОЗЛОВА.